Ветеран СВО Максим Меделяев вдохновляет на реабилитацию через спорт

В преддверии Дня России в Самаре состоялась спортивная встреча, объединившая ветеранов специальной военной операции, людей с поражением опорно-двигательного аппарата и волонтеров. Мероприятие стало примером того, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности и возвращаться к активной жизни.
Одним из участников встречи стал ветеран СВО Максим Меделяев — выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". До службы он занимался хоккеем, после возвращения нашел себя в спортивном метании ножа, добившись успехов на всероссийских соревнованиях. Но главное для Максима — помочь другим. Разработанный им проект "Феникс" в рамках "Школы героев" направлен на реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта.
"Проект создан специально для участников СВО, которые будут заниматься разными видами спорта, в том числе олимпийскими. Это не только физическое восстановление, но и возможность получить образование, стать тренерами или учителями физкультуры", — подчеркнул герой.
Пользуясь случаем, здесь же Максим сдал нормативы ГТО и получил 2-й разряд по спортивному метанию ножа.
Также на площадке состоялся футбольный матч среди ампутантов, мастер-классы по метанию ножа и гиревому спорту. По словам Екатерины Куприяновой, специалиста по работе с инвалидами женского футбольного клуба "Крылья Советов", реабилитационный потенциал спорта огромен: "Казалось бы, инвалиды и метание ножа — как это совместить? Но даже здесь есть элементы реабилитации. В каждом виде спорта можно найти что-то ценное для себя".
Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: "Эти люди с безграничными желаниями и возможностями, преодолевая ограничения по здоровью, встают в один ряд со здоровыми спортсменами. Важно, что губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание созданию равных условий для всех".
Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка к выполнению и выполнение нормативов ГТО способствуют вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом различных категорий населения. Тем самым это решает задачи государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...