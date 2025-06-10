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Общество

Ветеран СВО Максим Меделяев вдохновляет на реабилитацию через спорт

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня России в Самаре состоялась спортивная встреча, объединившая ветеранов специальной военной операции, людей с поражением опорно-двигательного аппарата и волонтеров. Мероприятие стало примером того, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности и возвращаться к активной жизни.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

Одним из участников встречи стал ветеран СВО Максим Меделяев — выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". До службы он занимался хоккеем, после возвращения нашел себя в спортивном метании ножа, добившись успехов на всероссийских соревнованиях. Но главное для Максима — помочь другим. Разработанный им проект "Феникс" в рамках "Школы героев" направлен на реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта.

"Проект создан специально для участников СВО, которые будут заниматься разными видами спорта, в том числе олимпийскими. Это не только физическое восстановление, но и возможность получить образование, стать тренерами или учителями физкультуры", — подчеркнул герой.

Пользуясь случаем, здесь же Максим сдал нормативы ГТО и получил 2-й разряд по спортивному метанию ножа.

Также на площадке состоялся футбольный матч среди ампутантов, мастер-классы по метанию ножа и гиревому спорту. По словам Екатерины Куприяновой, специалиста по работе с инвалидами женского футбольного клуба "Крылья Советов", реабилитационный потенциал спорта огромен: "Казалось бы, инвалиды и метание ножа — как это совместить? Но даже здесь есть элементы реабилитации. В каждом виде спорта можно найти что-то ценное для себя".

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: "Эти люди с безграничными желаниями и возможностями, преодолевая ограничения по здоровью, встают в один ряд со здоровыми спортсменами. Важно, что губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание созданию равных условий для всех".

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка к выполнению и выполнение нормативов ГТО способствуют вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом различных категорий населения. Тем самым это решает задачи государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

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