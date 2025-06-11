Более 350 судов пройдут по Волге в День России

12 июня, в День России, в Самаре пройдет Фестиваль "Парад на Волге", организованный региональным отделением ДОСААФ России по Самарской области совместно с клубами гидроциклистов и водомоторников Самары при поддержке администрации города и правительства Самарской области. Колонна судов начнет движение в 12:00 от Поляны Фрунзе.
Ожидается, что в параде примут участие моторные катера, яхты, гидроциклы, парусные суда и даже редкие модели — включая гидросамолеты. Одним из центральных объектов станет теплоход "Валерий Чкалов" — трехпалубное судно 1961 года постройки, которое будет выполнять праздничные рейсы с пассажирами на борту. Также зрителей и участников парада ждет авиашоу: гидросамолеты будут сопровождать колонну на всем протяжении маршрута.
Отметим, что принять участие в параде может любой владелец маломерного судна, главное условие — флаг России, установленный на борту. Регистрация продолжится вплоть до начала парада, сбор участников — с 11:00 у спуска у 9-й просеки.
Колонна пройдет по реке и причалит к острову Голодный, где состоится праздничный концерт, посвященный Дню России, будет работать ремесленный рынок, гастрономическая зона, а также зоны активностей для детей и взрослых. Кульминацией парада станет разворот флага Российской Федерации длиной более 1 км вдоль острова Голодный.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...