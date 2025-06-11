Более 350 судов пройдут по Волге в День России

12 июня, в День России, в Самаре пройдет Фестиваль "Парад на Волге", организованный региональным отделением ДОСААФ России по Самарской области совместно с клубами гидроциклистов и водомоторников Самары при поддержке администрации города и правительства Самарской области. Колонна судов начнет движение в 12:00 от Поляны Фрунзе.

Ожидается, что в параде примут участие моторные катера, яхты, гидроциклы, парусные суда и даже редкие модели — включая гидросамолеты. Одним из центральных объектов станет теплоход "Валерий Чкалов" — трехпалубное судно 1961 года постройки, которое будет выполнять праздничные рейсы с пассажирами на борту. Также зрителей и участников парада ждет авиашоу: гидросамолеты будут сопровождать колонну на всем протяжении маршрута.

Отметим, что принять участие в параде может любой владелец маломерного судна, главное условие — флаг России, установленный на борту. Регистрация продолжится вплоть до начала парада, сбор участников — с 11:00 у спуска у 9-й просеки.

Колонна пройдет по реке и причалит к острову Голодный, где состоится праздничный концерт, посвященный Дню России, будет работать ремесленный рынок, гастрономическая зона, а также зоны активностей для детей и взрослых. Кульминацией парада станет разворот флага Российской Федерации длиной более 1 км вдоль острова Голодный.