16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Единая модель профориентации "Билет в будущее" в Самарской области: в регионе подвели итоги 2024-2025 учебного года В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ-2025 Будущее беспилотников: самарские студенты представили прорывные разработки в сфере беспилотных технологий Ученый Алексей Цыганов: "Синтез материалов открывает перспективы для инноваций" 25 стобалльников: появились первые результаты ЕГЭ в Самаре

Образование Общество

Единая модель профориентации "Билет в будущее" в Самарской области: в регионе подвели итоги 2024-2025 учебного года

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области подведены итоги реализации проекта "Билет в будущее" в 2024-2025 учебном году. К проекту присоединились свыше 650 образовательных учреждений региона, более тысячи педагогов и более ста тысяч учащихся 6-11 классов. По результатам диагностик наиболее популярными профессиональными средами в регионе стали: Социальная, Здоровая, Комфортная и Креативная.

Практический опыт получили более 60 тысяч учащихся. В программу вошли профессиональные пробы, информационные сессии от центров занятости, экскурсии на ведущие предприятия региона, хакатоны, мастер-классы и фестивали беспилотных летательных аппаратов.

Профессиональные пробы прошли более 4 тысяч учеников на базе 50 площадок колледжей и вузов. Школьники попробовали себя в роли операторов БПЛА, ландшафтных дизайнеров, программистов, гейм-дизайнеров, IT-специалистов, сотрудников правоохранительных органов и педагогов.

Профориентационные туры охватили 40 тысяч учащихся 8-9 классов. Более 290 информационных мероприятий и 170 экскурсий на предприятия региона позволили школьникам познакомиться с реальным производством.

Ведущие предприятия Самарской области активно поддержали проект. Среди них ПАО "Сбербанк", АО "Металлист-Самара", ООО "Волгаагромаш", ООО "АЛПЛА", Куйбышевская железная дорога, АО "Авиакор", ООО "Тольяттикаучук", ПАО "Т Плюс", ООО "Завод кондиционеров "Август", ООО "РКК-Самара", санаторий "Сергиевские минеральные воды" и другие.

Уникальный формат проекта позволил создать эффективную площадку взаимодействия между родителями, детьми, педагогами, учебными заведениями и работодателями.

Единая модель профориентации "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Региональным оператором выступает Региональный центр трудовых ресурсов.

"Профтуры дают возможность увидеть производство изнутри и сделать осознанный выбор профессии. Ребята погружаются в производственные процессы, общаются с работниками, знакомятся с условиями труда и социальными гарантиями", — отметила Юлия Шпанова, заместитель руководителя центра занятости Сызрани.

"Для нас важно заинтересовать молодое поколение в будущем трудоустройстве. Совместно с центром занятости мы организуем профтуры, чтобы ученики могли выбрать свой карьерный путь", — подчеркнула Елена Тоток, начальник отдела по управлению персоналом ООО "Лидер-Тюнинг".

Проект продолжает развиваться, создавая новые возможности для профессионального самоопределения школьников Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6