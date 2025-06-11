Единая модель профориентации "Билет в будущее" в Самарской области: в регионе подвели итоги 2024-2025 учебного года

В Самарской области подведены итоги реализации проекта "Билет в будущее" в 2024-2025 учебном году. К проекту присоединились свыше 650 образовательных учреждений региона, более тысячи педагогов и более ста тысяч учащихся 6-11 классов. По результатам диагностик наиболее популярными профессиональными средами в регионе стали: Социальная, Здоровая, Комфортная и Креативная.

Практический опыт получили более 60 тысяч учащихся. В программу вошли профессиональные пробы, информационные сессии от центров занятости, экскурсии на ведущие предприятия региона, хакатоны, мастер-классы и фестивали беспилотных летательных аппаратов.

Профессиональные пробы прошли более 4 тысяч учеников на базе 50 площадок колледжей и вузов. Школьники попробовали себя в роли операторов БПЛА, ландшафтных дизайнеров, программистов, гейм-дизайнеров, IT-специалистов, сотрудников правоохранительных органов и педагогов.

Профориентационные туры охватили 40 тысяч учащихся 8-9 классов. Более 290 информационных мероприятий и 170 экскурсий на предприятия региона позволили школьникам познакомиться с реальным производством.

Ведущие предприятия Самарской области активно поддержали проект. Среди них ПАО "Сбербанк", АО "Металлист-Самара", ООО "Волгаагромаш", ООО "АЛПЛА", Куйбышевская железная дорога, АО "Авиакор", ООО "Тольяттикаучук", ПАО "Т Плюс", ООО "Завод кондиционеров "Август", ООО "РКК-Самара", санаторий "Сергиевские минеральные воды" и другие.

Уникальный формат проекта позволил создать эффективную площадку взаимодействия между родителями, детьми, педагогами, учебными заведениями и работодателями.

Единая модель профориентации "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Региональным оператором выступает Региональный центр трудовых ресурсов.

"Профтуры дают возможность увидеть производство изнутри и сделать осознанный выбор профессии. Ребята погружаются в производственные процессы, общаются с работниками, знакомятся с условиями труда и социальными гарантиями", — отметила Юлия Шпанова, заместитель руководителя центра занятости Сызрани.

"Для нас важно заинтересовать молодое поколение в будущем трудоустройстве. Совместно с центром занятости мы организуем профтуры, чтобы ученики могли выбрать свой карьерный путь", — подчеркнула Елена Тоток, начальник отдела по управлению персоналом ООО "Лидер-Тюнинг".

Проект продолжает развиваться, создавая новые возможности для профессионального самоопределения школьников Самарской области.