В Самарской области работодатели определяют, каких специалистов готовить

В 2024 г. более 4 тыс. работодателей Самарской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, и итоги опроса стали основой формирования прогноза перспективной кадровой потребности региона, а также были учтены при формировании контрольных цифр приема.

Благодаря полученной информации увеличены контрольные цифры приема в организациях среднего профессионального и высшего образования, чтобы на бюджетной основе подготовить квалифицированные кадры под запросы работодателей по конкретным специальностям.

В этом году определение потребности экономики Российской Федерации в кадрах — одна из задач национального проекта "Кадры". С 1 апреля по 15 июня проводится Всероссийский опрос работодателей, заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда.

Чем больше работодателей примут участие в опросе, тем более точная картина кадровой потребности на будущее будет составлена. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок — на 2026–2030 гг. и плановый период до 2032 года. Участвуя в опросе сегодня, работодатели вносят вклад в обеспечение кадрам своих предприятий в будущем.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в: контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44; министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна); территориальные центры занятости населения (контакты по ссылке).