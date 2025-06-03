Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 27 июня

27 июня в Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие проводится третий год и в этом году пройдет в рамках национального проекта "Кадры". Это новый нацпроект, принятый по решению президента РФ Владимира Путина и направленный на обеспечение экономики страны необходимыми трудовыми ресурсами.

Всероссийская ярмарка трудоустройства - масштабная площадка для диалога между соискателями и работодателями. Она пройдет на 11 площадках. Как попасть на ярмарку и какие возможности будут доступны участникам, обсудили на пресс-конференции в Самарском областном вещательном агентстве.

Ярмарка проходит в два этапа, весной - региональный, затем - федеральный этап. Интерес к ней растет и среди работодателей, и среди соискателей.

"В первой ярмарке, которая прошла в 2023 году, приняли участие около 170 работодателей, - отметила замруководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина. - В этом году их 220. На региональном этапе мы даже наблюдали конкуренцию между работодателями за право участия в ярмарке. Мы предоставляем эту возможность. Для них ценно не только представить открытые вакансии и провести экспресс-собеседования, но и подойти к процессу творчески, рассказать о своем предприятии и условиях работы".

Ярмарка трудоустройства состоится 27 июня в офлайн- и онлайн-форматах. Главной площадкой для встречи станет Струковский сад.

"Будут работать 11 площадок: 10 в городских округах Самарской области и одна в Красноярском районе, - рассказала замдиректора Управляющего центра занятости населения Самарской области Наталья Чегодаева. - В Струковском саду пройдут основные события, в том числе фестиваль профессий, где работодатели представят рабочие места и покажут оборудование. В кластере легкой промышленности пройдет "профессиональная проба" - мероприятие позволит соискателям испытать себя в профессии, например, дизайнера. Также готовим дискуссионную площадку, где обсудим основные проблемы, связанные с трудоустройством участников СВО. Каждый соискатель сможет пообщаться с работодателями напрямую и пройти собеседование".

В городах, кроме Жигулевска и Отрадного, площадками станут территориальные центры занятости населения. В Жигулевске ярмарка пройдет в центре "Мой бизнес", в Отрадном - в культурно-досуговом центре "Юность".

Многие предприятия региона высоко оценили такой формат мероприятий.

"Мы участвуем в ярмарке вакансий с 2023 года, - сообщила замдиректора ООО "СамараАвтоГаз" Анна Замыцкая. - С прошлогоднего мероприятия наш штат пополнился новыми молодыми сотрудниками. Они проявляют себя, вносят новые предложения в работу, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. В связи с расширением постоянно обновляем кадры, сейчас находимся в поиске рабочих специалистов - водителей, кондукторов, специалистов ремонтной зоны, диспетчеров, кассиров".

Ольга Бухтиярова, директор по персоналу ГК "Волгаэнергопром", рассказала, что предприятие участвует не только в ярмарке трудоустройства, но и в других мероприятиях службы занятости.

"Мы используем разные инструменты, чтобы привлечь специалистов и рассказать о перспективных и актуальных направлениях в машиностроении, - прокомментировала она. - При этом мы оценили еще один инструмент - проект "Переезд под ключ". За прошлый год благодаря этому инструменту в нашу компанию устроилось более 10 молодых ребят из других регионов по востребованным специальностям. В ярмарке трудоустройства мы активно участвуем, у нас необычный стенд с роботом. Надеемся, что наш стенд будет интересен".

Узнать подробнее о работе площадок ярмарки можно по ссылке.