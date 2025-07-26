Пенсионер из Тольятти на "шестерке" госпитализирован после ДТП с Lada Kalina

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В пятницу, 25 июля, в 6:20 67-летний водитель ВАЗ-2106 возле дома № 1 по Хрящевскому шоссе столкнулся с Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области