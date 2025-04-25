В Самаре установят правила озеленения застраиваемых территорий

Стали известны некоторые подробности градостроительной реформы. Их озвучили в рамках круглого стола "Эко-устойчивое развитие городских и сельских территорий Самарской области", приуроченного к Международному дню Матери-Земли.

По словам первого замминистра градостроительной политики — главного архитектора Самарской области Екатерины Семеновой, основной посыл архитекторам — важно проектировать не метры, а среду. Правильно спроектированная, комфортная для жизни человека среда, позволит сохранять здоровье, в том числе ментальное.

От отклонений к манипуляциям: что не так с правилами застройки Самары Действующие в Самаре правила землепользования и застройки тормозят развитие конкуренции на строительном рынке. Такое мнение в интервью Волга Ньюс высказал общественный советник губернатора, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко.

Сейчас специалисты министерства ведут работу по корректировке нормативно-правовой базы — в частности, Правил землепользования и застройки Самары. Планируется установить минимальный процент озеленения застраиваемых земельных участков. Сейчас таких норм в регионе нет.

"В Самаре очень развит "институт отклонений": будем уходить от этой истории, всё нормируем в ПЗЗ. Наша задача — перейти к комплексному развитию территорий, что позволит решить вопросы социальной инфраструктуры", — цитирует Екатерину Семенову пресс-служба Общественной палаты Самарской области.