В Самаре установят правила озеленения застраиваемых территорий

Стали известны некоторые подробности градостроительной реформы. Их озвучили в рамках круглого стола "Эко-устойчивое развитие городских и сельских территорий Самарской области", приуроченного к Международному дню Матери-Земли.
По словам первого замминистра градостроительной политики — главного архитектора Самарской области Екатерины Семеновой, основной посыл архитекторам — важно проектировать не метры, а среду. Правильно спроектированная, комфортная для жизни человека среда, позволит сохранять здоровье, в том числе ментальное.
Сейчас специалисты министерства ведут работу по корректировке нормативно-правовой базы — в частности, Правил землепользования и застройки Самары. Планируется установить минимальный процент озеленения застраиваемых земельных участков. Сейчас таких норм в регионе нет.
"В Самаре очень развит "институт отклонений": будем уходить от этой истории, всё нормируем в ПЗЗ. Наша задача — перейти к комплексному развитию территорий, что позволит решить вопросы социальной инфраструктуры", — цитирует Екатерину Семенову пресс-служба Общественной палаты Самарской области.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈