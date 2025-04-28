В Самарской области прогнозируется сильный снег

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

До конца дня 28 апреля местами по региону ожидается сильный снег, в снеге ухудшение видимости 500-1000 метров, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает: будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.