В Самарской области ищут родственников погибших в 1942 г. красноармейцев

В Износковском районе Калужской области в 2024 г. обнаружили и подняли для перезахоронения останки 1250 солдат и командиров Красной Армии.

Все имена установлены. 25 воинов — уроженцы Самарской области, погибшие в Захаровской операции в феврале 1942 r. при попытке прорыва окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-ro гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А. Ф. Казанкина.

Все работы по разведке, поднятию и установлению имен осуществляло Поисковое объединение "ВПК Прорыв", руководители которого являются членами Общероссийской общественной организации "Российская академия естественных наук" (РАЕН). Перезахоронение запланировано на 5 мая 2025 г. на воинском мемориале "Ивановское поле", Калужская область.

Возможно, среди найденных воинов РККА окажутся чьи-то родственники.

За подробной информацией обращаться к члену РАЕН Александру Туманову: atumanov2008@yandex.ru, тел. +7 (903)960-7895.