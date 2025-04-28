В Самарской области ищут родственников погибших в 1942 г. красноармейцев

В Износковском районе Калужской области в 2024 г. обнаружили и подняли для перезахоронения останки 1250 солдат и командиров Красной Армии.
Все имена установлены. 25 воинов — уроженцы Самарской области, погибшие в Захаровской операции в феврале 1942 r. при попытке прорыва окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-ro гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А. Ф. Казанкина.
Все работы по разведке, поднятию и установлению имен осуществляло Поисковое объединение "ВПК Прорыв", руководители которого являются членами Общероссийской общественной организации "Российская академия естественных наук" (РАЕН). Перезахоронение запланировано на 5 мая 2025 г. на воинском мемориале "Ивановское поле", Калужская область.
Возможно, среди найденных воинов РККА окажутся чьи-то родственники.
За подробной информацией обращаться к члену РАЕН Александру Туманову: atumanov2008@yandex.ru, тел. +7 (903)960-7895.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???