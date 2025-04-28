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Общество

В Самарской области завершился межрегиональный этап Чемпионата "Профессионалы"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 апреля, в Самаре объявили результаты итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в компетенции "Переработка нефти и газа". За звание победителя боролись конкурсанты в сопровождении экспертов-наставников из 11 регионов России.

Фото: ЦПО Самарской области

Обращаясь к участникам чемпионатного движения, главный консультант управления профессионального образования министерства образования Самарской области Илья Казаков и заместитель начальника технического отдела Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Макаренко, напомнили о важности чемпионатов для развития профессиональных навыков конкурсантов, а также о значении нефтяной промышленности для экономики страны и Самарской области.

В Самарской области создание максимально комфортных условий для учебы, работы и самореализации молодежи — задача, поставленная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Участие региона в мероприятиях всероссийского чемпионатного движения, олимпиадах и других соревнованиях помогает повысить интерес молодежи к точным наукам и рабочим специальностям.

По сумме набранных баллов победителем Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в компетенции "Переработка нефти и газа" стал студент Самарского политехнического колледжа Семен Авагян, второе место занял Глеб Фаменко из Ярославской области, третье место у представителя Красноярского края Даниила Горнакова. Три медальона "За профессионализм" разделили конкурсанты из Пермского края, Оренбургской и Омской областей.

Призеры межрегионального этапа чемпионата награждены медалями и дипломами, а также получили приглашение пройти стажировку в ОА "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод". В 2026 г. Самарская область снова примет соревнования итогового (межрегионального) этапа "Профессионалы".

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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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