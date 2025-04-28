В Самаре ограничат движение для празднования Дня весны и труда

В четверг, 1 мая, в Самаре пройдут мероприятия в честь Дня весны и труда. В связи с этим на некоторых участках ограничат движение.

Ограничение будет действовать:

— с 6:00 до 15:30 по пр. Юных Пионеров, от ул. Металлистов до Ташкентского переулка, и по Ташкентскому переулку, от ул. Енисейской до ул. Ставропольской;

— с 8:00 до 15:00 по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, и по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Помимо этого, будет запрещена остановка и стоянка на тех же участках с 17:00 30 апреля до 15:30 1 мая.

С 8:00 до 15:00 1 мая автобусы маршрутов № 24 и 91 будут следовать по скорректированным схемам.