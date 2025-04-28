Фонтан 40-летия Победы в Самаре не успеют отремонтировать к маю

Фонтан 40-летия Победы в Великой Отечественной войне" на площади Героев 21-й Армии не успеют отремонтировать к маю, как изначально планировалось. Готовность объекта на данный момент составляет порядка 60%, сообщил в своем Телеграм-канале глава Самары Иван Носков.

При этом он отметил, что ускорение технически сейчас невозможно: "Объект сложный — это самый большой фонтан в городе, который ни разу капитально не ремонтировали, его необходимо значительно "осовременить", сделать светодинамическим и музыкальным".

Напомним, ремонт фонтана, находящегося, в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина ведет ООО "Строительство инженерных коммуникаций" из Ижевска. Оно стало победителем торгов, оценив стоимость работ в 219 млн руб. при начальной цене лота в 250 млн рублей. По условиям контракта ремонт должны были завершить к 1 мая.