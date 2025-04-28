Фонтан 40-летия Победы в Самаре не успеют отремонтировать к маю

Фонтан 40-летия Победы в Великой Отечественной войне" на площади Героев 21-й Армии не успеют отремонтировать к маю, как изначально планировалось. Готовность объекта на данный момент составляет порядка 60%, сообщил в своем Телеграм-канале глава Самары Иван Носков.
При этом он отметил, что ускорение технически сейчас невозможно: "Объект сложный — это самый большой фонтан в городе, который ни разу капитально не ремонтировали, его необходимо значительно "осовременить", сделать светодинамическим и музыкальным".
Напомним, ремонт фонтана, находящегося, в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина ведет ООО "Строительство инженерных коммуникаций" из Ижевска. Оно стало победителем торгов, оценив стоимость работ в 219 млн руб. при начальной цене лота в 250 млн рублей. По условиям контракта ремонт должны были завершить к 1 мая.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!