Определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

В пятницу, 25 апреля, в Саранске состоялось награждение победителей и призеров X юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".
Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.
В течение трех дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по семи направлениям: "Робототехника", "Конкурс инженерных команд", "Пилотирование БПЛА", "Программирование БПЛА", "Парламентские дебаты", "Управленческие поединки" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" Сборные новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гости олимпиады из Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь принимали участие вне конкурса. Знания студенческой молодежи оценивали эксперты из числа ученых, бизнесменов, представителей крупнейших компаний округа и страны.
"Желаю, чтобы у всех вас были поводы гордиться своей страной, своими близкими и собой! Но для этого надо работать, и вы выбрали правильное направление — работу над собой, участие в интеллектуальной олимпиаде и развитие. Желаю, чтобы эта победа была не последней и вела вас к поставленной цели", — обратился к участникам Олег Машковцев.
Самарскую область на Олимпиаде представляли студенты Самарского национального исследовательского университета им. ак. С. П. Королева, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного института культуры и Самарского государственного экономического университета.
По итогам интеллектуальных сражений команда региона заняла призовые места по направлению "Робототехника" и "Пилотирование БПЛА". Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными подарками.
Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены призами и дипломами.
Лучшие результаты по отдельным видам программы
Направление "Робототехника"
1 место — команда Республики Мордовия;
2 место — команда Республики Татарстан;
3 место — команда Самарской области.
Направление "Конкурс инженерных команд"
1 место — команда Ульяновской области;
2 место — команда Республики Мордовия;
3 место — команда Республики Марий Эл.
Направление "Программирование БПЛА"
1 место — команда Пермского края;
2 место — команда Оренбургской области;
3 место — команда Республики Мордовия.
Направление "Пилотирование БПЛА"
1 место — команда Республики Мордовия;
2 место — команда Пермского края;
3 место — разделили команды Республики Башкортостан и Самарской области.
Направление "Что? Где? Когда?"
1 место заняла команда "СТЕПИ" Республики Татарстан;
2 место заняла команда "И снова торшер!" Пензенской области;
3 место заняла команда "Городок в Табуретке" Пермского края.
Направление "Парламентские дебаты"
1 место — команда Оренбургской области;
2 место — команда Республики Мордовия;
3 место — команда Республики Башкортостан.
Направление "Управленческие поединки"
1 место — команда Республики Башкортостан;
2 место — команда Ульяновской области;
3 место — команда Пермского края.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения