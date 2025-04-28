Определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

В пятницу, 25 апреля, в Саранске состоялось награждение победителей и призеров X юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение трех дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по семи направлениям: "Робототехника", "Конкурс инженерных команд", "Пилотирование БПЛА", "Программирование БПЛА", "Парламентские дебаты", "Управленческие поединки" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" Сборные новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гости олимпиады из Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь принимали участие вне конкурса. Знания студенческой молодежи оценивали эксперты из числа ученых, бизнесменов, представителей крупнейших компаний округа и страны.

"Желаю, чтобы у всех вас были поводы гордиться своей страной, своими близкими и собой! Но для этого надо работать, и вы выбрали правильное направление — работу над собой, участие в интеллектуальной олимпиаде и развитие. Желаю, чтобы эта победа была не последней и вела вас к поставленной цели", — обратился к участникам Олег Машковцев.

Самарскую область на Олимпиаде представляли студенты Самарского национального исследовательского университета им. ак. С. П. Королева, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного института культуры и Самарского государственного экономического университета.

По итогам интеллектуальных сражений команда региона заняла призовые места по направлению "Робототехника" и "Пилотирование БПЛА". Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными подарками.

Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены призами и дипломами.

Лучшие результаты по отдельным видам программы

Направление "Робототехника"

1 место — команда Республики Мордовия;

2 место — команда Республики Татарстан;

3 место — команда Самарской области.

Направление "Конкурс инженерных команд"

1 место — команда Ульяновской области;

2 место — команда Республики Мордовия;

3 место — команда Республики Марий Эл.

Направление "Программирование БПЛА"

1 место — команда Пермского края;

2 место — команда Оренбургской области;

3 место — команда Республики Мордовия.

Направление "Пилотирование БПЛА"

1 место — команда Республики Мордовия;

2 место — команда Пермского края;

3 место — разделили команды Республики Башкортостан и Самарской области.

Направление "Что? Где? Когда?"

1 место заняла команда "СТЕПИ" Республики Татарстан;

2 место заняла команда "И снова торшер!" Пензенской области;

3 место заняла команда "Городок в Табуретке" Пермского края.

Направление "Парламентские дебаты"

1 место — команда Оренбургской области;

2 место — команда Республики Мордовия;

3 место — команда Республики Башкортостан.

Направление "Управленческие поединки"

1 место — команда Республики Башкортостан;

2 место — команда Ульяновской области;

3 место — команда Пермского края.