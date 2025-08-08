В Самарском университете им. Королёва пройден основной этап Приемной кампании — 2025

Приемная кампания — 2025 в Самарском университете им. Королёва выходит на финишную прямую. На сегодняшний день пройден основной этап: завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения по направлениям бакалавриата и специалитета.

На очную форму в бакалавриате в этом году предусмотрено 1700 мест, в специалитете 460 мест, в магистратуре 854 места. На заочную форму обучения отведено 200 мест, на очно-заочную форму обучения — 43 места. Выбирали абитуриенты из 96 направлений подготовки.

На места в бакалавриат и специалитет в этом году претендовали 10 756 человек. Прием в магистратуру пока продолжается.

"В этом году университет открыл пул новых образовательных программ бакалавриата и специалитета: "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники", "Экономическая безопасность", а также программы магистратуры "Энергетическое машиностроение", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Управление качеством". Наиболее востребованными среди абитуриентов на данный момент являются следующие программы: "Прикладная математика и информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информатика и вычислительная техника, "Авиастроение", "Двигатели летательных аппаратов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Юриспруденция" и экономические специальности", — отметил Сергей Горяинов, начальник управления формирования и сопровождения контингента, руководитель приемной комиссии университета.

В рамках целевого набора в университет зачислены 95 человек. Кроме того, в этом году по отдельной квоте для участников и детей участников Специальной военной операции зачислено 129 человек. Один из них — это участник Специальной военной операции, 128 человек — это дети участников СВО и дети участников боевых действий. Напомним: в 2024 году в университет зачислены были 60 человек в рамках этой квоты.

6 августа в университет зачислены те, кто успешно прошел вступительные испытания и подал согласие на поступление на бюджетную форму обучения. Те же абитуриенты, кто поступает на контрактную форму обучения, могут подать заявления о поступлении до 12 августа по итогам вступительных испытаний, а по итогам результатов ЕГЭ — до 21 августа.

В коммуникации с абитуриентами сотрудники приемной комиссии университета традиционно используют электронную почту, сайт "Госуслуги", социальную сеть "ВКонтакте" и телеграм-канал приемной комиссии t.me/priem_ssau. Также постоянно функционирует колл-центр приемной комиссии Самарского университета им. Королёва для обработки запросов абитуриентов и их родителей: 8 (800) 550-34-35. В этом году больше функций на себя взяли такие онлайн-сервисы, как "Поступление в вуз онлайн" и "Работа в России".