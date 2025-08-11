Ученые СамГТУ нашли новый способ перемешивания металлических расплавов

Проблема неоднородности металлических расплавов известна давно. Она возникает из-за наличия дисперсных частиц, унаследованных от исходных материалов, а также из-за неравномерности теплообмена и массопереноса при металлургических процессах. Для повышения качества литой продукции необходимо добиться однородности сплава, но существующие методы перемешивания не всегда эффективны.

Однако ученые кафедры "Литейные и высокоэффективные технологии" Самарского политеха совместно с профессором кафедры обработки металлов давлением Самарского университета им. Королева Владимиром Глущенковым предложили новое решение — использовать магнитно-импульсное воздействие на расплав.

Импульсное магнитное поле генерируется вокруг витков катушки-индуктора магнитно-импульсной установки. Затем оно проникает через стенку тигля, изготовленного из неметаллического неэлектропроводного материала, и воздействует на расплав, наводя в нем вихревые токи. В результате взаимодействия магнитных полей токов в индукторе и в расплаве возникают электродинамические, бесконтактные силы, которые и перемешивают расплав.

Воздействие импульсного магнитного поля на расплав может быть одно- и многократным. Параметры установки позволяют управлять формой и величиной термосилового воздействия на расплав при перемешивании.

Сейчас ученые работают над оптимизацией воздействия магнитного импульса на расплав для достижения максимально качественных отливок.