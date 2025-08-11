16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ученые СамГТУ нашли новый способ перемешивания металлических расплавов В Самарском университете им. Королёва пройден основной этап Приемной кампании — 2025 В Самарской области поступают в вузы с помощью образовательных кредитов от Сбера Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично" Педагог из Самарской области стала полуфиналистом телешоу "Классная тема!"

Образование Общество

Ученые СамГТУ нашли новый способ перемешивания металлических расплавов

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проблема неоднородности металлических расплавов известна давно. Она возникает из-за наличия дисперсных частиц, унаследованных от исходных материалов, а также из-за неравномерности теплообмена и массопереноса при металлургических процессах. Для повышения качества литой продукции необходимо добиться однородности сплава, но существующие методы перемешивания не всегда эффективны.

Однако ученые кафедры "Литейные и высокоэффективные технологии" Самарского политеха совместно с профессором кафедры обработки металлов давлением Самарского университета им. Королева Владимиром Глущенковым предложили новое решение — использовать магнитно-импульсное воздействие на расплав.

Импульсное магнитное поле генерируется вокруг витков катушки-индуктора магнитно-импульсной установки. Затем оно проникает через стенку тигля, изготовленного из неметаллического неэлектропроводного материала, и воздействует на расплав, наводя в нем вихревые токи. В результате взаимодействия магнитных полей токов в индукторе и в расплаве возникают электродинамические, бесконтактные силы, которые и перемешивают расплав.

Воздействие импульсного магнитного поля на расплав может быть одно- и многократным. Параметры установки позволяют управлять формой и величиной термосилового воздействия на расплав при перемешивании.

Сейчас ученые работают над оптимизацией воздействия магнитного импульса на расплав для достижения максимально качественных отливок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31