С желанием приносить пользу: выпускница ТГУ Анастасия Резникова разработала приложение для психологической поддержки подростков

В свои 22 года выпускница Тольяттинского государственного университета по профилю "Разработка программного обеспечения" Анастасия Резникова уже собрала внушительную коллекцию дипломов с отличием. Начиная с 9-го класса, все аттестаты в ее копилке с "красными" корочками. Эту традицию удалось продолжить и в университете.

"Я представитель уже пятого поколения в своей семье, кто получает высшее образование. И свой диплом с отличием я получила спустя 110 лет после того, как документ о высшем образовании получил мой прапрадедушка", — рассказывает Анастасия.

Помимо "красного" диплома ей также вручили знак корпоративного отличия "Зеленое яблоко". Им награждают лучших студентов, которые не только показали успехи в учебе, но и были очень активными во внеучебной деятельности.

"Обычно со всего выпускного курса этим знаком награждают порядка 20 человек, и мне удалось попасть в их число. Интересно, что впервые об этой вузовской награде я узнала четыре года назад, когда пришла на выпускной своего старшего брата. Она мне очень понравилась. Можно сказать, что я заранее ее присмотрела. А потом поставила себе цель и добилась ее", — с удовольствием признается Анастасия.

Останавливаться на достигнутом она не собирается. Уже в ближайших планах поступление в магистратуру, и можно не сомневаться, что у нее все получится. Милая, улыбчивая девушка горит желанием продолжить свою династию преподавателей и профессоров, заниматься наукой и приносить пользу. Свой выбор Анастасия сделала в пользу перспективной ИТ-сферы.

"Многим кажется непривычным, что девочка, которая училась в лингвистической гимназии, выбрала сферу ИТ. Но мне изначально было интересно работать с кодом. Родился этот интерес в летней ИТ-школе ТГУ, которую я посещала в 13-14 лет. Моя мама — преподаватель вуза, и детей сотрудников приглашали в эту школу на две недели. Надо сказать, что программа школы была очень крутой. Они сотрудничали даже с Microsoft. По сути, это был летний дневной лагерь, где каждый день можно было попробовать себя в какой-то новой ИТ-профессии. Так, я попробовала себя и в качестве тестировщика, и как программиста, и как менеджера ИТ-проекта. Все было очень занимательно, и я подумала, что это направление мне интересно. Но тогда я еще училась в 7-8 классе, поэтому все отложилось в долгий ящик. А уже в 9 классе, когда в школе стали спрашивать, какие предметы я буду сдавать на итоговых экзаменах, пришла пора выбирать. И я вспомнила свой интерес к ИТ. Подумала, а почему бы не попробовать. Тем более что и с информатикой, и с математикой у меня все хорошо. Так я поступила в ТГУ. Кстати, у нас на курсе было довольно много девочек. Например, в моей группе нас четверо, и 12 мальчиков", — делится Анастасия.

Ни о выборе вуза, ни о выборе направления для учебы она ни разу не пожалела.

"Я считаю, что уровень образования, который я получаю, вполне соответствует тому, что есть у моих одноклассников, поступивших в вузы Москвы или Питера. В ТГУ всегда готовы помочь, и если не явно подсказать, то точно подвести тебя к правильному логическому выводу, — рассказывает Анастасия Резникова. — А еще мне очень нравится, что в нашем вузе активная внеучебная деятельность. Моя старшая школа выпала на пандемию коронавируса, и из-за действовавших ограничений мне не хватило активностей. Поэтому в университете, как в известном стихотворении, у меня было все: драмкружок, кружок по фото. Петь я тоже хотела и занималась в капелле. В общем, было много возможностей себя проявить".

Живой интерес и желание приносить пользу уже на втором курсе привели Анастасию Резникову к идее создания мобильного приложения для психологической поддержки подростков. На языке науки этот проект получил название "Разработка программного обеспечения с использованием нейросетевых моделей для прогнозирования рисков ухудшения ментального здоровья детей старшего подросткового возраста".

"Моя близкая подруга летом после 10-го класса из-за высокой учебной нагрузки попала в больницу после попытки суицида. И когда спустя какое-то время мы смогли с ней поговорить, она призналась, что ей было просто стыдно говорить со знакомыми о своих проблемах и признавать свою слабость. Когда зав кафедрой "Прикладная математика и информатика" Оксана Михайловна Гущина предложила мне попробовать свои силы в разработке некоего приложения, я вспомнила эту историю. Именно тогда мне пришла идея создания приложения, с помощью которого подросток в трудной ситуации мог бы обратиться к стороннему психологу. Я спросила у своей подруги, воспользовалась бы она такой возможностью. Она ответила: "Наверное, да". Так началась работа над созданием приложения. Кстати, в процессе разработки я показывала результаты своей подруге, и она как пользователь давала мне обратную связь, что ей нравится, а что лучше доработать. Это очень помогало понять запрос целевой аудитории, чтобы приложение могло приносить практическую пользу", — отмечает Анастасия.

Свои советы в рамках разработки приложения также давали психологи ТГУ.

"Мне было важно услышать другую сторону и понять, что хотели бы видеть в этом приложении профессионалы. Ведь оно должно быть рассчитано на разные группы пользователей, — отмечает наша собеседница. — В итоге у нас получилось приложение, с помощью которого можно проходить различные психологические тесты, проверить себя на тревожность или депрессию. Результаты тестов анализируются нейросетью, которая дает прогноз психологического состояния. Появляются графики, по которым можно отследить изменения, например, в период сессии и после нее. Кроме того, в приложении можно самостоятельно обратиться к психологу. Или же, если ситуация близка к критической, а человек этого еще не чувствует, приложение само пришлет уведомление о необходимости записаться на прием к специалисту. Важно отметить, что приложение не подменяет собой врача, а лишь помогает оценить психологическое состояние человека".

Разработка Анастасии Резниковой прошла апробацию в тольяттинском Экономико-правовом техникуме, где студентка ТГУ проходила практику. Более того, приложение уже принесло свою пользу.

"Я давала ребятам ссылку на скачивание приложения и фактически напрямую общалась с пользователями. В какой-то момент нейросетевой алгоритм показал, что у одной девочки очень высокий риск депрессии. Я стала перепроверять данные, ведь внешне о таком состоянии ничего не говорило. Но когда через неделю я ее встретила, то увидела, что человек действительно очень поникший. Мы обратились к психологу техникума, и выяснилось, что у девочки действительно признаки начинавшейся депрессии. Закончилась эта история хорошо, а я поняла, что действительно сделала что-то полезное", — признается Анастасия.

Добиться таких результатов во многом помогли широкие образовательные возможности, которые предоставляет ТГУ. В частности, университет сотрудничает с разными вузами. Например, с Иннополисом.

"В этом году для студентов ТГУ у них был бесплатный дистанционный курс именно по мобильной разработке. Курс, кстати, был на английском языке. Спасибо лингвистической школе, которую я закончила, и занятиям в ТГУ, я все прекрасно понимала, — рассказывает Анастасия. — Был курс от Сбербанка по нейросетям на примере гига-чата с теорией и практикой. Было круто и интересно. В целом ТГУ дал мне много возможностей. Их просто нужно было видеть и пользоваться. В нужный момент всегда находилась программа или курс, который подсказывал мне нужное направление".

Пока разработанного Анастасией приложения нет в открытом доступе, оно доступно только для студентов и специалистов-психологов Экономико-правового техникума.

"В дальнейшем я, конечно, хотела бы развивать и масштабировать свой проект, поскольку он действительно получился полезным. Может быть, постараться разместить приложение в RuStore, чтобы расширить аудиторию и им могли активно пользоваться самые разные ребята, а не только студенты одного техникума. Но для этого уже будет нужна команда, — отмечает Анастасия Резникова. — А пока я получаю обратную связь от ребят, что им нравится, а что нет. Так, от варианта просмотра статей путем обычного скроллинга ленты мы пришли к тому, что им больше нравится свайпать вправо-влево то, что нравится и не нравится. На основе предпочтений создается подборка рекомендованных материалов по той или иной теме".

Параллельно Анастасия Резникова помогает научно-исследовательской лаборатории ТГУ в создании искусственного интеллекта для поиска и анализа статей по химии:

"Мы уже выиграли с этим проектом грант на Самарской областной студенческой конференции, заняв 1 место. И в этом направлении тоже хотелось бы как-то развиваться. На мой взгляд, ИТ и ИИ, это про помощь людям, чтобы облегчить им жизнь и сэкономить время. Чтобы, как в детской песенке, вкалывали роботы, а не человек".

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.