16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Alex Voploty Самарцев приглашают на мастер-класс по линогравюре Музей Рязанова проведет медиацию по экспозиции В галерее "Заварка" объявили о закрытии выставки "Здесь осталось детство" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Оксаны Стоговой

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Alex Voploty

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 9 октября, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Дальше горизонта" (12+) самарского художника Александра Ильюшина, известного под творческим псевдонимом Alex Voploty. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В экспозиции представлены холсты, панно-диптихи, инсталляции и скульптура. Одна из работ на открытии будет покрыта льдом, а целиком ее можно будет увидеть, только когда лед растает.

Кроме того, на открытии художник представит интерактивную инсталляцию — собрать композицию и стать ее соавтором в этот вечер сможет каждый гость культурного центра.

Alex Voploty — мультидисциплинарный художник, участник творческого объединения Aksometry LAB, дизайнер, автор видео-подкастов про творческих людей Самары и других городов. Девять лет Александр работал на морских судах, посетил более 120 стран и стал художником. В 2021 году окончил факультет дизайна Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.

Творчество автора охватывает широкий спектр художественных практик, включающий как традиционные формы (живопись, графика, скульптура), так и актуальные направления современного искусства (стрит-арт, digital-арт, пространственные инсталляции и арт-объекты).

"Выставочный проект трансформирует собрание современного визуального искусства в пространство философской рефлексии о природе творческого успеха, хрупкости признания и той эфемерной силе, что гонит художника вперед, даже когда мир молчит", — говорит куратор выставки Арт Абстрактов.

"Дальше горизонта" — это посвящение тем, кто творил не ради славы, а по зову сердца: чьи имена так и не вошли в книги и летописи искусства, но чья вера в него осталась непоколебимой. Их, по убеждению автора, объединяла одна сила — надежда: тихая, упрямая, эфемерная вера в то, что "еще получится", что "кто-то обязательно увидит".

Выставка будет работать до 19 октября. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2