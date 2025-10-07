В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Alex Voploty

В четверг, 9 октября, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Дальше горизонта" (12+) самарского художника Александра Ильюшина, известного под творческим псевдонимом Alex Voploty. Вход свободный.
В экспозиции представлены холсты, панно-диптихи, инсталляции и скульптура. Одна из работ на открытии будет покрыта льдом, а целиком ее можно будет увидеть, только когда лед растает.
Кроме того, на открытии художник представит интерактивную инсталляцию — собрать композицию и стать ее соавтором в этот вечер сможет каждый гость культурного центра.
Alex Voploty — мультидисциплинарный художник, участник творческого объединения Aksometry LAB, дизайнер, автор видео-подкастов про творческих людей Самары и других городов. Девять лет Александр работал на морских судах, посетил более 120 стран и стал художником. В 2021 году окончил факультет дизайна Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.
Творчество автора охватывает широкий спектр художественных практик, включающий как традиционные формы (живопись, графика, скульптура), так и актуальные направления современного искусства (стрит-арт, digital-арт, пространственные инсталляции и арт-объекты).
"Выставочный проект трансформирует собрание современного визуального искусства в пространство философской рефлексии о природе творческого успеха, хрупкости признания и той эфемерной силе, что гонит художника вперед, даже когда мир молчит", — говорит куратор выставки Арт Абстрактов.
"Дальше горизонта" — это посвящение тем, кто творил не ради славы, а по зову сердца: чьи имена так и не вошли в книги и летописи искусства, но чья вера в него осталась непоколебимой. Их, по убеждению автора, объединяла одна сила — надежда: тихая, упрямая, эфемерная вера в то, что "еще получится", что "кто-то обязательно увидит".
Выставка будет работать до 19 октября. Вход свободный.
