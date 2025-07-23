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Образование Общество

Журнал Самарского университета им. Королёва включен в международную базу Scopus

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертный совет знаменитой Scopus оценил работу коллектива "Физика волновых процессов и радиотехнические системы Physics of Wave Processes and Radio Systems". Журнал выпускается совместно учеными Самарского университета им. Королёва и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики с 1998 года. На его страницах публикуются результаты научных исследований и научных обзоров по радиофизике, оптике, электронной компонентной базе микро- и наноэлектроники, квантовых устройств, радиотехнике, в том числе системам и устройствам телевидения, антеннам, СВЧ-устройствам и их технологиям.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Напомним, в Scopus c 2009 года входит журнал Самарского университета им. Королёва Computer Optics. Сейчас он располагается в разделе Q3 с индексом Хирша 41.

В 2020 году к нему присоединился Journal of Biomedical Photonics and Engineering. За четыре года журнал получил индекс Хирша 10, Q4 (данные на 2024 год).

Публикация в этих журналах позволяет российским ученым заявлять о своих исследованиях на международном уровне.

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