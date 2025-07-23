Журнал Самарского университета им. Королёва включен в международную базу Scopus

Экспертный совет знаменитой Scopus оценил работу коллектива "Физика волновых процессов и радиотехнические системы Physics of Wave Processes and Radio Systems". Журнал выпускается совместно учеными Самарского университета им. Королёва и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики с 1998 года. На его страницах публикуются результаты научных исследований и научных обзоров по радиофизике, оптике, электронной компонентной базе микро- и наноэлектроники, квантовых устройств, радиотехнике, в том числе системам и устройствам телевидения, антеннам, СВЧ-устройствам и их технологиям.
Напомним, в Scopus c 2009 года входит журнал Самарского университета им. Королёва Computer Optics. Сейчас он располагается в разделе Q3 с индексом Хирша 41.
В 2020 году к нему присоединился Journal of Biomedical Photonics and Engineering. За четыре года журнал получил индекс Хирша 10, Q4 (данные на 2024 год).
Публикация в этих журналах позволяет российским ученым заявлять о своих исследованиях на международном уровне.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения