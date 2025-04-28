Три самарских вуза вошли в число лучших университетов России по версии RAEX

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России, которые входят в семейство "Три миссии университета". В этом году вышли рейтинги по 35 направлениям — в списки лучших вошли 166 вузов из 40 регионов России.

Самарский университет им. Королева показал высокие результаты, войдя в топ-20 лучших вузов по пяти предметным областям. Университет сохранил позиции по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника", где он занимает третье место. Кроме того, в этом году университет поднялся на 15 позиций по направлению "Химия".

В целом позиции Самарского университета им. Королева в пяти предметных рейтингах выглядят следующим образом:

Авиационная и ракетно-космическая техника — 3 место;

Химия — 15 место;

Педагогическое образование — 16 место;

История и археология — 18 место;

Социология — 20 место.

В предметном рейтинге "Фармация" СамГМУ занял 11 место, а в рейтинге "Нефтегазовое дело" СамГТУ — 18 место.

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности регионального правительства. Одним из значимых проектов является строительство международного межвузовского кампуса на территории Самарской области. Основная цель данного проекта заключается в развитии высшего образования и науки в регионе, повышении качества подготовки специалистов и стимулировании инновационных технологий.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.