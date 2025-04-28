В Самарской области отметят День весны и труда

В четверг, 1 мая, в 10:00, у Стелы "Город трудовой доблести" на пр. Юных Пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы. В мероприятии примут участие Герои России, участники СВО, Герои Социалистического Труда, почетные граждане и представители ведущих предприятий региона.
С 10:30 на площади Куйбышева начнется митинг-концерт, на котором выступят самарские артисты.
Торжественная часть начнется в 12:00, прозвучат поздравления почетных гостей, пройдет церемония награждения почетными знаменами организаций — победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства и сферы труда".
Также в этот день Федерация профсоюзов Самарской области запланировала отправку гуманитарного груза в зону СВО.
1 мая в Сызрани состоятся праздничные и памятно-мемориальные мероприятия.
30 апреля, в 14:00, в Драматическом театре им. А. Н. Толстого состоится мероприятие, посвященное празднику весны и труда. В официальной части пройдет церемония награждения. Далее состоится показ отчетной концертной программы Сызрани "Встречаемся у Кремля!", ранее представленной на X Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".
1 мая, в 9:00, у Стелы "Сызрань — Город трудовой доблести" пройдет торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие представители администрации, Думы Сызрани, ветеранские организации, курсанты Сызранского филиала военно-воздушной академии, представители военно-патриотических объединений, жители города.
1 мая, в 22:00, на площади им. Ленина состоится праздничный фейерверк.
Мероприятия, посвященные Первомаю, пройдут по всей области.
К 1 мая лекторы Общества "Знание" расскажут студентам и школьникам губернии о трудовом подвиге советского народа. Мероприятия пройдут в Новокуйбышевском нефтехимический техникуме, школе пос. Чапаевский.
1 мая, в 11:00, в Тольятти, в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова (Южное шоссе, 137), начнется концертная программа "Мир! Труд! Победа!" с участием творческих коллективов города. Программа стартует прохождением праздничной колонны с участием представителей предприятий города, учреждений спорта, культуры, образования, молодежных патриотических организаций. На территории парка будут работать интерактивные площадки и выставки.
В 12:00 на площадке около Библиотеки Культурного центра "Автоград" (ул. Юбилейная, 8) пройдет виртуальная выставка с технологией дополненной реальности "Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечественной войны".
В Октябрьске пройдет выставка, посвященная труженикам тыла города, викторина об исторических вехах Первомая. На центральной площади запланирована программа, посвященная празднику весны и труда. Юным участникам предложат ребусы, в которых зашифрованы профессии.
В Исаклинском районе 30 апреля состоится концерт "Победу ковала любовь".
В Кинель-Черкасском районе 30 апреля будут чествовать трудовые коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие района и оказывают бескорыстную помощь землякам-участникам СВО и их семьям. В программе — концертные номера творческих коллективов и солистов "Под небом Первомая".
В Ставропольском районе 1 мая, в 11:00, пройдет субботник в Хрящевке "Чистый берег".
В Елховском районе запланированы интеллектуальные турниры, мастер-классы для детей, спортивные соревнования на свежем воздухе, классные часы об истории 1 Мая.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???