В Самарской области отметят День весны и труда

В четверг, 1 мая, в 10:00, у Стелы "Город трудовой доблести" на пр. Юных Пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы. В мероприятии примут участие Герои России, участники СВО, Герои Социалистического Труда, почетные граждане и представители ведущих предприятий региона.

С 10:30 на площади Куйбышева начнется митинг-концерт, на котором выступят самарские артисты.

Торжественная часть начнется в 12:00, прозвучат поздравления почетных гостей, пройдет церемония награждения почетными знаменами организаций — победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства и сферы труда".

Также в этот день Федерация профсоюзов Самарской области запланировала отправку гуманитарного груза в зону СВО.

1 мая в Сызрани состоятся праздничные и памятно-мемориальные мероприятия.

30 апреля, в 14:00, в Драматическом театре им. А. Н. Толстого состоится мероприятие, посвященное празднику весны и труда. В официальной части пройдет церемония награждения. Далее состоится показ отчетной концертной программы Сызрани "Встречаемся у Кремля!", ранее представленной на X Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

1 мая, в 9:00, у Стелы "Сызрань — Город трудовой доблести" пройдет торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие представители администрации, Думы Сызрани, ветеранские организации, курсанты Сызранского филиала военно-воздушной академии, представители военно-патриотических объединений, жители города.

1 мая, в 22:00, на площади им. Ленина состоится праздничный фейерверк.

Мероприятия, посвященные Первомаю, пройдут по всей области.

К 1 мая лекторы Общества "Знание" расскажут студентам и школьникам губернии о трудовом подвиге советского народа. Мероприятия пройдут в Новокуйбышевском нефтехимический техникуме, школе пос. Чапаевский.

1 мая, в 11:00, в Тольятти, в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова (Южное шоссе, 137), начнется концертная программа "Мир! Труд! Победа!" с участием творческих коллективов города. Программа стартует прохождением праздничной колонны с участием представителей предприятий города, учреждений спорта, культуры, образования, молодежных патриотических организаций. На территории парка будут работать интерактивные площадки и выставки.

В 12:00 на площадке около Библиотеки Культурного центра "Автоград" (ул. Юбилейная, 8) пройдет виртуальная выставка с технологией дополненной реальности "Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечественной войны".

В Октябрьске пройдет выставка, посвященная труженикам тыла города, викторина об исторических вехах Первомая. На центральной площади запланирована программа, посвященная празднику весны и труда. Юным участникам предложат ребусы, в которых зашифрованы профессии.

В Исаклинском районе 30 апреля состоится концерт "Победу ковала любовь".

В Кинель-Черкасском районе 30 апреля будут чествовать трудовые коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие района и оказывают бескорыстную помощь землякам-участникам СВО и их семьям. В программе — концертные номера творческих коллективов и солистов "Под небом Первомая".

В Ставропольском районе 1 мая, в 11:00, пройдет субботник в Хрящевке "Чистый берег".

В Елховском районе запланированы интеллектуальные турниры, мастер-классы для детей, спортивные соревнования на свежем воздухе, классные часы об истории 1 Мая.