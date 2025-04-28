Алмазы, кристаллы и монеты: популярные игровые валюты теперь доступны на платформе "Ростелекома"

"Ростелеком" обновил свою игровую платформу, открыв возможность приобретения внутренней валюты мобильных и компьютерных игр — алмазов, кристаллов, монет, робуксов и юси.
Фанаты игр с многомиллионными аудиториями теперь могут пополнить свой кошелек прямо на платформе "Игрового" от "Ростелекома" на выгодных условиях, среди них — геройская стрелялка Apex Legends, захватывающая мобильная игра Free Fire, аниме-игра Genshin Impact, командная видеоигра в жанре MOBA Mobile Legends: Bang Bang, онлайн-игра в жанре королевской битвы PUGB Mobile и популярная среди детей и подростков метавселенная Roblox. Стоимость игровой валюты в среднем на 20% ниже, чем на альтернативных площадках.
Внутриигровая валюта позволяет геймерам быстрее развивать и улучшать персонажей, приобретать эксклюзивные виды оружия и даже редких питомцев. Оплатить покупку можно банковской картой или с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Сразу после оплаты пользователь получает код и подробную инструкцию по его активации.
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":
"Геймерский рынок в России активно развивается, охватывая людей совершенно разных возрастов. Мы в "Ростелекоме" стараемся максимально учесть потребности геймеров: внимательно следим за трендами и регулярно предлагаем новые продукты на игровой платформе. Особое внимание уделяем вопросам кибербезопасности — мы работаем только с проверенными издательствами и ИТ-решениями".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..