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Экология Общество

4600 саженцев сосны высадили сотрудники компании "Транспорт будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В автограде состоялась ежегодная акция по восстановлению тольяттинского леса, который занимает седьмую часть города. Летом 2010 года зеленые насаждения серьезно пострадали от сильных лесных пожаров: тогда погибло более 2200 га зеленых насаждений. С тех пор ежегодные посадки леса весной и осенью — неотъемлемая часть жизни Тольятти. "Транспорт будущего" во второй раз не остался в стороне: в октябре прошлого года сотрудники компании высадили 4000 молодых хвойных деревьев, в этом году продолжили наполнять лесные кварталы молодыми деревьями.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

40 сотрудников компании в субботу, 26 апреля, засадили хвойными саженцами гектар леса в районе, примыкающим к Комсомольскому. Участники акции оценили заботу и атмосферу: трансфер до места посадки, инструменты и саженцы, горячий чай и угощения всем, кто трудился.

"Тольяттинцы восстанавливают лес уже 15 лет, и "Транспорт будущего" рад поддержать традицию. "Зеленая" акция — это и про работу в команде, и про внимание к природе, и про новые знания и умения, и про любовь к своему городу. То есть про все ценности, важные для нашей компании, которая готова поддерживать такие инициативы", — прокомментировал участие своих коллег в акции генеральный директор ООО "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.

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