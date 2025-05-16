Через приложение "Госуслуги Дом" самарцы могут решать вопросы ЖКХ в одном окне

Благодаря совместной работе Минстроя России и Минцифры России количество скачиваний мобильного приложения "Госуслуги Дом", направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 миллионов.
Только за первые четыре месяца 2025 г. пользователи отправили более 1,5 млн заявок в управляющие организации, из которых 8,5% — коллективные, то есть те, решения по которым ожидают несколько собственников сразу.
"Цифровизация ЖКХ важна не только для собственников квартир, но и для профессионалов отрасли. Мы видим, что в части ответов на обращения собственников жилья уровень ответственности организаций ЖКХ растет. Доля просроченных запросов без ответа снизилась почти вдвое, если сравнивать первые четыре месяца текущего года с аналогичным периодом прошлого года. Также снижается и доля обращений, перенаправленных в Госжилинспекцию. Это значит, что все чаще собственники и управляющие организации решают вопросы напрямую, без привлечения надзорных органов", — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
Самой популярной функцией приложения по-прежнему остается оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Майское обновление сделает ее еще проще: в приложении появится корзина платежей, благодаря которой все актуальные счета можно будет оплатить одним действием. Кроме того, в платежных документах появится новый статус "Переплата", позволяющий видеть все начисления за ЖКУ, по которым пользователь ранее вносил авансовые платежи, а также удобнее управлять счетами.
"Еще один способ связи с управляющей организацией, который совсем скоро появится в приложении, — аварийная заявка. От оперативности устранения аварии зачастую зависит состояние общедомового имущества и жилья собственников. В ближайших обновлениях мы планируем добавить возможность связаться с аварийной службой своей управляющей организации прямо через приложение, чтобы ускорить время устранения подобных ситуаций и снизить или полностью предотвратить ущерб", — рассказал Александр Абрамков, генеральный директор АО "Оператор информационной системы".
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.
"Для выдачи гостевого доступа требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах, а также установленное приложение на телефонах собственника и гостя. После подтверждения собственником гостевого доступа, гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением "Гостевой доступ", — рассказал Александр Боровков, руководитель ГЖИ Самарской области.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!