Абоненты СВГК могут сменить систему оплаты за техобслуживание через МФЦ

Сменить способ оплаты или подать заявление о перерасчете за услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования через МФЦ теперь могут абоненты всех работающих в регионе специализированных организаций. В систему соответствующих договоров была включена крупнейшая из них — ООО "СВГК", сообщили Волга Ньюс в ответ на запрос в департаменте информационной политики областного правительства.
Напомним, в 2024 г. произошел резкий рост тарифов на обслуживание газового оборудования. Это было связано с изменением федерального законодательства, где прописали норму — обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен. После этого газораспределительные компании повысили тарифы. Новая стоимость услуг, как и их качество, вызвали вопросы у жителей и властей региона.
Расценки были частично скорректированы. Также региональными властями была обозначена необходимость соблюдения обязательств по техобслуживанию — озвучивалось, что во многих домах услуга не оказывалась, однако счета выставлялись. Так, по данным Госжилинспекции, было выявлено, что в 2024 г. услуги не оказывались как минимум по 352 адресам.
В январе 2025 г. министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало пояснение о возможностях перерасчета за не оказанную услугу по техобслуживанию и перехода на оплату по факту.
В ведомстве указывали, что техническое обслуживание ВКГО и ВДГО должно проводиться специализированной газовой организацией не реже раза в год, а вот оплату можно производить двумя способами: ежемесячно равными платежами (расчет 1/12 от стоимости работ) либо единовременно в полном объеме после выполнения работ.
При этом для перехода на второй способ не обязательно идти в свою компанию — можно подать обращение в МФЦ. Там же можно подать обращение по перерасчету оплаты.
На тот момент соглашения о работе с клиентами были подписаны со всеми специализированными компаниями региона, кроме СВГК. Как сообщили в департаменте информполитики, такое соглашение с СВГК было подписано в феврале.
При этом, судя по ответу на запрос, такая услуга не пользуется особой популярностью. По данным на 30 апреля в регионе было подано 31 обращение по определению порядка оплаты и 79 заявок на перерасчет платы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!