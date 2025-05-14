Абоненты СВГК могут сменить систему оплаты за техобслуживание через МФЦ

Сменить способ оплаты или подать заявление о перерасчете за услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования через МФЦ теперь могут абоненты всех работающих в регионе специализированных организаций. В систему соответствующих договоров была включена крупнейшая из них — ООО "СВГК", сообщили Волга Ньюс в ответ на запрос в департаменте информационной политики областного правительства.

Напомним, в 2024 г. произошел резкий рост тарифов на обслуживание газового оборудования. Это было связано с изменением федерального законодательства, где прописали норму — обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен. После этого газораспределительные компании повысили тарифы. Новая стоимость услуг, как и их качество, вызвали вопросы у жителей и властей региона.

Расценки были частично скорректированы. Также региональными властями была обозначена необходимость соблюдения обязательств по техобслуживанию — озвучивалось, что во многих домах услуга не оказывалась, однако счета выставлялись. Так, по данным Госжилинспекции, было выявлено, что в 2024 г. услуги не оказывались как минимум по 352 адресам.

В январе 2025 г. министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало пояснение о возможностях перерасчета за не оказанную услугу по техобслуживанию и перехода на оплату по факту.

В ведомстве указывали, что техническое обслуживание ВКГО и ВДГО должно проводиться специализированной газовой организацией не реже раза в год, а вот оплату можно производить двумя способами: ежемесячно равными платежами (расчет 1/12 от стоимости работ) либо единовременно в полном объеме после выполнения работ.

При этом для перехода на второй способ не обязательно идти в свою компанию — можно подать обращение в МФЦ. Там же можно подать обращение по перерасчету оплаты.

На тот момент соглашения о работе с клиентами были подписаны со всеми специализированными компаниями региона, кроме СВГК. Как сообщили в департаменте информполитики, такое соглашение с СВГК было подписано в феврале.

При этом, судя по ответу на запрос, такая услуга не пользуется особой популярностью. По данным на 30 апреля в регионе было подано 31 обращение по определению порядка оплаты и 79 заявок на перерасчет платы.