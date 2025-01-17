В минэнергетики рассказали, как избежать оплаты за не оказанную услугу по обслуживанию ВДГО

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ответили на один из самых частых вопросов от жителей: платить или не платить за ТО ВКГО и ВДГО.

"Газовое оборудование — это важная часть нашего повседневного комфорта. Но чтобы гарантировать безопасность и надёжность его эксплуатации, важно проводить своевременное техническое обслуживание. Техническое обслуживание ВКГО и ВДГО должно проводиться специализированной газовой организацией не реже 1 раза в год", - отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что по действующим законам оплату можно производить двумя способами:

ежемесячно равными платежами (расчет 1/12 от стоимости работ);

единовременно в полном объеме после выполнения работ.

Для второго способа необязательно идти в свою компанию — можно подать обращение в МФЦ,

для первого — просто оплачивать каждый месяц.

"Обращаем внимание, что если в 2024 году работы не были произведены, а оплату вы уже внесли в полном объеме, то там же в МФЦ можно подать обращение по перерасчету оплаты за 2024 год в счет оплаты услуг в 2025 году", - подчеркнули в ведомстве.

Для подачи указанных обращений нужны:

документ, удостоверяющий личность (паспорт),

документ, подтверждающий право собственности (пользования) на объект недвижимости.

Прием в МФЦ Самарской области осуществляется бесплатно. Форма обращения здесь.

Соглашение по работе с клиентами на прием обращений сегодня заключено с 8 из 9 специализированных организаций, которые имеют право на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО:

ООО "САМАРАОБЛГАЗ"

ООО "ВымпелГАЗ"

ООО "Газпром газораспределение Самара"

ОАО "Сызраньгаз"

ОАО "Самарагаз"

ООО "Управляющая компания "Юг-Газ"

ООО "ТрансКонтиненталь"

ООО "СПЕЦОБЛГАЗ-СЕРВИС"

Абоненты данных восьми организаций могут уже сейчас обращаться в МФЦ. Заключение соглашения с ООО "СВГК" — в процессе.