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ЖКХ и благоустройство Общество

В минэнергетики рассказали, как избежать оплаты за не оказанную услугу по обслуживанию ВДГО

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ответили на один из самых частых вопросов от жителей: платить или не платить за ТО ВКГО и ВДГО.

"Газовое оборудование — это важная часть нашего повседневного комфорта. Но чтобы гарантировать безопасность и надёжность его эксплуатации, важно проводить своевременное техническое обслуживание. Техническое обслуживание ВКГО и ВДГО должно проводиться специализированной газовой организацией не реже 1 раза в год", - отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что по действующим законам оплату можно производить двумя способами:

  • ежемесячно равными платежами (расчет 1/12 от стоимости работ);
  • единовременно в полном объеме после выполнения работ.

Для второго способа необязательно идти в свою компанию — можно подать обращение в МФЦ,
для первого — просто оплачивать каждый месяц.

"Обращаем внимание, что если в 2024 году работы не были произведены, а оплату вы уже внесли в полном объеме, то там же в МФЦ можно подать обращение по перерасчету оплаты за 2024 год в счет оплаты услуг в 2025 году", - подчеркнули в ведомстве.

Для подачи указанных обращений нужны:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт),
  • документ, подтверждающий право собственности (пользования) на объект недвижимости.

Прием в МФЦ Самарской области осуществляется бесплатно. Форма обращения здесь.

Соглашение по работе с клиентами на прием обращений сегодня заключено с 8 из 9 специализированных организаций, которые имеют право на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО:

  • ООО "САМАРАОБЛГАЗ"
  • ООО "ВымпелГАЗ"
  • ООО "Газпром газораспределение Самара"
  • ОАО "Сызраньгаз"
  • ОАО "Самарагаз"
  • ООО "Управляющая компания "Юг-Газ"
  • ООО "ТрансКонтиненталь"
  • ООО "СПЕЦОБЛГАЗ-СЕРВИС"

Абоненты данных восьми организаций могут уже сейчас обращаться в МФЦ. Заключение соглашения с ООО "СВГК" — в процессе.

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