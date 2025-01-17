В минэнергетики рассказали, как избежать оплаты за не оказанную услугу по обслуживанию ВДГО

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ответили на один из самых частых вопросов от жителей: платить или не платить за ТО ВКГО и ВДГО.
"Газовое оборудование — это важная часть нашего повседневного комфорта. Но чтобы гарантировать безопасность и надёжность его эксплуатации, важно проводить своевременное техническое обслуживание. Техническое обслуживание ВКГО и ВДГО должно проводиться специализированной газовой организацией не реже 1 раза в год", - отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что по действующим законам оплату можно производить двумя способами:
- ежемесячно равными платежами (расчет 1/12 от стоимости работ);
- единовременно в полном объеме после выполнения работ.
Для второго способа необязательно идти в свою компанию — можно подать обращение в МФЦ,
для первого — просто оплачивать каждый месяц.
"Обращаем внимание, что если в 2024 году работы не были произведены, а оплату вы уже внесли в полном объеме, то там же в МФЦ можно подать обращение по перерасчету оплаты за 2024 год в счет оплаты услуг в 2025 году", - подчеркнули в ведомстве.
Для подачи указанных обращений нужны:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ, подтверждающий право собственности (пользования) на объект недвижимости.
Прием в МФЦ Самарской области осуществляется бесплатно. Форма обращения здесь.
Соглашение по работе с клиентами на прием обращений сегодня заключено с 8 из 9 специализированных организаций, которые имеют право на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО:
- ООО "САМАРАОБЛГАЗ"
- ООО "ВымпелГАЗ"
- ООО "Газпром газораспределение Самара"
- ОАО "Сызраньгаз"
- ОАО "Самарагаз"
- ООО "Управляющая компания "Юг-Газ"
- ООО "ТрансКонтиненталь"
- ООО "СПЕЦОБЛГАЗ-СЕРВИС"
Абоненты данных восьми организаций могут уже сейчас обращаться в МФЦ. Заключение соглашения с ООО "СВГК" — в процессе.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?