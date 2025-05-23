"Волга — это место силы": корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Самаре

Сохранить Волгу чистой и красивой. Такова цель экологической акции, которую корпоративные волонтеры провели в Самаре 20 мая. Несмотря на сложные погодные условия, несколько десятков активистов собрались вместе, чтобы навести порядок на пляже в районе спуска ул. Советской Армии, где любят отдыхать жители и гости города.

Мероприятие организовал Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала "Волга Ньюс" и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Дата была выбрана не случайно. 20 мая в России отмечается День Волги. Этот праздник, как и экологическая акция, призваны привлечь внимание общества к проблемам реки и объединить усилия в ее защите.

Штормовая погода, которая разбушевалась в этот день в Самаре, превратила Волгу в бурлящее море, открывая перед волонтерами поистине завораживающий и даже немного пугающий облик реки. Однако ни сильный ветер, ни дождь не испугали активистов. Участниками экоакции стали несколько десятков человек. Это сотрудники организаций, входящих в НСКВ, в том числе ПАО "ОДК-Кузнецов", Health & Nutrition (Данон), "Балтики", "Т Плюс", "ЭкоСтройРесурса" и Куйбышевской железной дороги, а также представители Народного фронта, Росрыболовства и неравнодушные волонтеры от "Почты России", "Газпромбанка", "Зарубежнефть-добыча Самара", "Гипровостокнефти" и других компаний.

"Я уже второй год принимаю участие в данной акции. Ведь забота о Волге — это забота о нашем будущем. Мы сами на 80% состоим из воды. Меня вдохновляет пример, который показывают волонтеры. Это особенные люди, готовые прийти на помощь как в личном, так и в масштабном плане. Ориентируюсь на них и стараюсь участвовать в различных акциях. Благо наша корпоративная программа весьма обширна и разнообразна", — отметила сотрудница "Почты России" Ирина Тукмакова.

Сотрудница ОДК "Кузнецов" Екатерина Нувилева — уже опытный эковолонтер. Движет ей стремление сделать Самару чище и зеленее:

"Защита экологии и окружающей среды — одно из важнейших направлений деятельности нашего предприятия. Мы регулярно участвуем в акциях по уборке природных территорий и высадке лесов, а также сами организуем подобные мероприятия. И, конечно, в День Волги не остались в стороне. Этот пляж я сама часто посещаю со своей семьей, детьми. Хочется, чтобы здесь не было стекла, пластика и другого мусора, который не только портит внешний вид побережья, но и наносит вред окружающей среде".

Среди участников акции были и совсем юные волонтеры. Например, ученик десятого класса школы № 28, представитель молодежного крыла Народного фронта Виталий Шикеря. По его словам, Волга играет особую роль в его жизни. Отсюда и стремление сделать вклад в сохранение реки.

"Волга для меня — это место любви, место силы, где я очень люблю проводить время. Поэтому есть желание поддерживать это место в чистоте, чтобы и я сам, и другие люди всегда могли сюда прийти и просто полюбоваться красотой реки".

Общими усилиями корпоративные волонтеры собрали несколько десятков мешков мусора, который направят на специализированные полигоны. Конечно, большую часть отходов составил пластик, который может нанести немало вреда Волге и прибрежной территории. Ведь в нем содержатся химические вещества, отравляющие реку и живые организмы.

"Несмотря на экстремальные погодные условия, пришло много людей, чтобы сделать свой вклад в экологию, сделать наш город чище. Конечно, это отрадно. И я надеюсь, что горожане, которые отдыхают на этом пляже, будут с уважением относиться к труду корпоративных волонтеров, вдохновятся их примером и как минимум не будут здесь мусорить, а возможно, и присоединятся к таким мероприятиям", — отметил начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии Самары Усман Гафаров.

Профилактический и просветительский эффект экологической акции отметил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Виктор Шмалько:

"За счет проведения экоакций люди стали лучше относиться к природе, к Волге. Мы уже это наблюдаем. Стало меньше мусора на побережье, на островах, в воде. Благодарим всех неравнодушных граждан, которые объединяются ради того, чтобы наша Волга была здоровой и процветала".

"Для НСКВ такое празднование Дня Волги — добрая традиция. Мы собираемся вместе, чтобы сделать свой вклад в важное дело сохранения нашей главной водной артерии. Объединяя в рамках Совета совместные усилия и ресурсы компаний различного размера, некоммерческих организаций и представителей органов власти, мы добиваемся лучших результатов и показываем, что корпоративное волонтерство стало важной движущей силой развития гражданского общества в России и вносит вклад в достижение национальных целей развития страны", — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.

Для волонтеров работала полевая кухня, где каждый желающий смог отведать горячую кашу. Компания "Чистая вода" обеспечила участников водой "Кристальная", а "Балтика" — безалкогольным напитком. В завершении акции активистам вручили подарки за помощь в сохранении экологического благополучия Самары.