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Молодежная политика Общество

Электрощит Самара — партнер молодежного форума ПФО "иВолга-2025"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялся молодёжный форум Приволжского Федерального округа "иВолга-2025". Мероприятие объединило 1 400 молодых людей из более чем 70 регионов страны. Это школьники, студенты, представители работающей молодёжи, волонтёры и активисты Движения Первых в возрасте от 14 до 35 лет.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В 2025 году форум проводится в формате сюжетной игры. Участники объединились в команды по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Управление" и "Промышленный комплекс".

Со стороны компании Электрощит Самара как партнера форума "иВолга" особое внимание было уделено последнему профилю. Трек "Промышленный комплекс" был создан для тех, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с производственным сектором, — молодых специалистов и студентов СПО и вузов. Они выполняли различные задания, обсуждали перспективные направления развития отрасли, защищали свои проекты в рамках выбранного профиля. Кроме того, участники "иВолги" посетили Электрощит Самара, познакомились с историей компании и в рамках экскурсии посетили цеха, где изготавливается надежное и качественное оборудование.

28 июля на Мастрюковской поляне состоялась пленарная сессия "Промышленность". Ее участниками стали министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара Карина Багаева, представители других крупных предприятий региона и научного центра "Сколково".

Одна из главных тем обсуждения — привлечение молодежи в индустриальный сектор экономики. На Электрощит Самара успешно работает свыше 1 300 сотрудников в возрасте до 35 лет. Они не только являются профессионалами в своей отрасли, но и постоянно развиваются. Благодаря поддержке руководства Электрощит Самара молодые специалисты принимают активное участие в жизни компании. Также при взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) они имеют возможность обогащать знания и совершенствовать мастерство на мероприятиях регионального и федерального уровня, таких как "Всероссийский форум рабочей молодежи", "МолоТ", "Сохраненная память" и других.

Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара: "Молодые специалисты Электрощит Самара чувствуют поддержку к себе и своей деятельности с первого дня работы в компании. На нашем предприятии им предоставляется возможность карьерного и личностного роста, молодежь защищает честь компании на спортивных состязаниях, посещает квизы от Совета молодежи и многие другие мероприятия. Мы уверены, что такое разностороннее развитие позволит им не стоять на месте, а генерировать идеи, разрабатывать и претворять в жизнь новое, популяризируя работу на промышленном предприятии".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

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