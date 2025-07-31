Электрощит Самара — партнер молодежного форума ПФО "иВолга-2025"

С 25 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялся молодёжный форум Приволжского Федерального округа "иВолга-2025". Мероприятие объединило 1 400 молодых людей из более чем 70 регионов страны. Это школьники, студенты, представители работающей молодёжи, волонтёры и активисты Движения Первых в возрасте от 14 до 35 лет.

В 2025 году форум проводится в формате сюжетной игры. Участники объединились в команды по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Управление" и "Промышленный комплекс".

Со стороны компании Электрощит Самара как партнера форума "иВолга" особое внимание было уделено последнему профилю. Трек "Промышленный комплекс" был создан для тех, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с производственным сектором, — молодых специалистов и студентов СПО и вузов. Они выполняли различные задания, обсуждали перспективные направления развития отрасли, защищали свои проекты в рамках выбранного профиля. Кроме того, участники "иВолги" посетили Электрощит Самара, познакомились с историей компании и в рамках экскурсии посетили цеха, где изготавливается надежное и качественное оборудование.

28 июля на Мастрюковской поляне состоялась пленарная сессия "Промышленность". Ее участниками стали министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара Карина Багаева, представители других крупных предприятий региона и научного центра "Сколково".

Одна из главных тем обсуждения — привлечение молодежи в индустриальный сектор экономики. На Электрощит Самара успешно работает свыше 1 300 сотрудников в возрасте до 35 лет. Они не только являются профессионалами в своей отрасли, но и постоянно развиваются. Благодаря поддержке руководства Электрощит Самара молодые специалисты принимают активное участие в жизни компании. Также при взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) они имеют возможность обогащать знания и совершенствовать мастерство на мероприятиях регионального и федерального уровня, таких как "Всероссийский форум рабочей молодежи", "МолоТ", "Сохраненная память" и других.

Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара: "Молодые специалисты Электрощит Самара чувствуют поддержку к себе и своей деятельности с первого дня работы в компании. На нашем предприятии им предоставляется возможность карьерного и личностного роста, молодежь защищает честь компании на спортивных состязаниях, посещает квизы от Совета молодежи и многие другие мероприятия. Мы уверены, что такое разностороннее развитие позволит им не стоять на месте, а генерировать идеи, разрабатывать и претворять в жизнь новое, популяризируя работу на промышленном предприятии".