"Росгосстрах": застраховать ответственность перед соседями стало еще проще

"Росгосстрах" значительно упростил для собственников жилья или арендаторов страхование гражданской ответственности за ущерб соседям или общедомовому имуществу. Купить полис "Страхование ответственности перед соседями онлайн" можно на сайте компании или цифровой платформе Rgs.online буквально в несколько кликов, в любое время и в любом месте. Важно и то, что лимит ответственности, срок страхования и способ оплаты — помесячно или единовременно за год — выбирает сам клиент.

"Продукт "Страхование ответственности перед соседями онлайн" предназначен, в первую очередь, для тех, кто не хочет столкнуться с неожиданными затратами из-за нанесенного соседям ущерба — к примеру, из-за залива, но пока не готов страховать свое жилье по полному пакету рисков, — говорит директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц "Росгосстраха" Екатерина Зенченко. — Как компания, уже более 100 лет обеспечивающая финансовую защиту собственников жилья, мы всегда предлагаем страхование по полному пакету рисков, включающему в том числе и гражданскую ответственность перед соседями и другими третьими лицами. Но в то же время стараемся обеспечить индивидуальный подход к клиентам, которые хотят страховать только актуальные для них риски. Поэтому предусмотрели возможность отдельного страхования гражданской ответственности жильцов. При этом на основе нашего богатого опыта мы предлагаем клиенту выбор из нескольких вариантов страховой суммы — чтобы денег точно хватило на возмещение возможного ущерба окружающим".

Продукт "Страхование ответственности перед соседями онлайн" предусматривает три варианта: "Лайт", "Оптимум" и "Супер". По варианту "Лайт" лимит ответственности по полису составляет 500 тыс. рублей, ежемесячный платеж — 225 руб., а годовой — 2245 руб. По варианту "Оптимум" сумма страховой ответственности — 1 млн рублей, ежемесячный платеж — 449 руб., годовой — 4489 руб. Вариант "Супер" предусматривает страховую ответственность компании на 2 млн рублей, ежемесячный платеж 838 руб. и годовой — 8379 руб.

Екатерина Зенченко подчеркнула, что полис "Страхование ответственности перед соседями онлайн" подойдет как собственникам жилья, так и арендаторам квартир и домов. Арендаторы, оформляя такую страховку, по сути, защищают свой депозит. Собственникам жилья в новостройках полис обеспечит покрытие рисков, связанных с заливами из-за некачественного ремонта или подключения техники. Обладателям квартир в старом жилом фонде — возможные убытки, вызванные износом коммуникаций, увеличивающим вероятность протечек.

"Это продукт из серии must have — недорого, но позволяет обезопасить себя от убытков и снять риск испортить отношения с соседями, — отмечает Екатерина Зенченко. — Вариативность же позволяет клиенту подобрать максимально подходящие для себя условия по сочетанию цены полиса и лимита ответственности, а цифровые технологии делают процесс заключения договора быстрым и комфортным".