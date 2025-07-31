На самарском полигоне водитель погрузчика спас котенка

В четверг, 31 июля, на полигоне сотрудник АО "Экология" - водитель погрузчика, выполняя ежедневную работу, неожиданно увидел маленького котенка, который застрял между обломками старых досок и никак не мог выбраться самостоятельно.
Мужчина вышел из машины, осторожно освободил животное и внимательно осмотрел. Никаких серьезных травм обнаружено не было, лишь немного грязи и страх в глазах.
Водитель забрал малыша с собой, отвез в ветеринарную клинику, где его осмотрели, сделали необходимые прививки, назначили лечение, обогрели и накормили.
Котенок теперь будет жить у сотрудницы "Экологии".
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????