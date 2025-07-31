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Общество

На самарском полигоне водитель погрузчика спас котенка

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 июля, на полигоне сотрудник АО "Экология" - водитель погрузчика, выполняя ежедневную работу, неожиданно увидел маленького котенка, который застрял между обломками старых досок и никак не мог выбраться самостоятельно.

Фото: Регоператор "Экология"

Мужчина вышел из машины, осторожно освободил животное и внимательно осмотрел. Никаких серьезных травм обнаружено не было, лишь немного грязи и страх в глазах. 

Водитель забрал малыша с собой, отвез в ветеринарную клинику, где его осмотрели, сделали необходимые прививки, назначили лечение, обогрели и накормили.

Котенок теперь будет жить у сотрудницы "Экологии".

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