На самарском полигоне водитель погрузчика спас котенка

В четверг, 31 июля, на полигоне сотрудник АО "Экология" - водитель погрузчика, выполняя ежедневную работу, неожиданно увидел маленького котенка, который застрял между обломками старых досок и никак не мог выбраться самостоятельно.

Мужчина вышел из машины, осторожно освободил животное и внимательно осмотрел. Никаких серьезных травм обнаружено не было, лишь немного грязи и страх в глазах.

Водитель забрал малыша с собой, отвез в ветеринарную клинику, где его осмотрели, сделали необходимые прививки, назначили лечение, обогрели и накормили.

Котенок теперь будет жить у сотрудницы "Экологии".