Робот-диагност "Т Плюс" обследовал тепловые сети Сызрани

Сотрудники "Т Плюс" обследовали участок тепловых сетей в Сызрани с помощью робота-диагноста. Это позволило оценить техническое состояние 1 км подземных коммуникаций на проспекте 50 лет Октября без проведения масштабных вскрытий и создания неудобств для горожан.
"Диагностический телеуправляемый комплекс — современный способ оценки технического состояния подземных коммуникаций. При обследовании он опускается в трубу, выведенную из работы, через операционное окно. Робот сканирует металл с помощью магнитного поля. По результатам обследования теплосети в Сызрани были выявлены три критических участка, которые мы оперативно заменили", — рассказал технический директор — главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.
Робот для диагностики теплосетей — полностью российская разработка. Летом 2024 года он обследовал более 8 км подземных коммуникаций Самарского филиала "Т Плюс". По итогам его работы в регионе энергетики выявили 57 скрытых дефектов, заменив свыше 330 метров теплосетей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!