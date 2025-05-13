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ЖКХ и благоустройство Общество

Робот-диагност "Т Плюс" обследовал тепловые сети Сызрани

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Т Плюс" обследовали участок тепловых сетей в Сызрани с помощью робота-диагноста. Это позволило оценить техническое состояние 1 км подземных коммуникаций на проспекте 50 лет Октября без проведения масштабных вскрытий и создания неудобств для горожан.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

"Диагностический телеуправляемый комплекс — современный способ оценки технического состояния подземных коммуникаций. При обследовании он опускается в трубу, выведенную из работы, через операционное окно. Робот сканирует металл с помощью магнитного поля. По результатам обследования теплосети в Сызрани были выявлены три критических участка, которые мы оперативно заменили", — рассказал технический директор — главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.

Робот для диагностики теплосетей — полностью российская разработка. Летом 2024 года он обследовал более 8 км подземных коммуникаций Самарского филиала "Т Плюс". По итогам его работы в регионе энергетики выявили 57 скрытых дефектов, заменив свыше 330 метров теплосетей.

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