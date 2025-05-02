Ежедневно ТКО в Самарской области вывозят более 260 мусоровозов

В ближайшее время на линию выйдут еще 30 новых единиц спецтехники, они уже поступили в регион и готовятся к выходу в рейсы.
В праздничные дни объемы накопления ТКО традиционного увеличиваются, поэтому АО "Экология" производит вывоз по стандартному графику обычного дня, без сокращения числа машин на линии.
"Так, например, 1 мая работали 263 мусоровоза и 13 единиц спецтехники. ТКО было вывезены более чем с 21 тысячи 600 контейнерных площадок. Но, к сожалению, иногда водителям приходится сталкиваться с такими проблемами, как запаркованность площадок, закрытый доступ к ним или дорожные работы на пути к площадкам. Эти причины вызывают сбои своевременного вывоза твердых коммунальных отходов", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
При этом, поломок транспортных средств, невыходов в рейс не зафиксировано. Кроме того, впервые за долгий период АО "Экология" сформирован так называемый "теплый" резерв мусоровозов, который предусматривает оперативный выход спецмашин на линию в случае экстренно возникающей необходимости.
"Да, как и в любой сложной системе, в нашей отрасли бывают сбои. Но для нас важно суметь исправить ситуацию в максимально короткие сроки. Наша обязанность — работать на благо области и делать все возможное, чтобы вернуть доверие к системе обращения с ТКО", — добавил министр.
Напомним, что сегодня в социальных сетях от имени анонимного пользователя распространялись недостоверные сведения о приеме граждан губернатором Самарской области. Утверждалось, что в рамках этого приема глава региона заявил, что "до 12 мая ситуация с мусором будет ухудшаться", так как "все должны отдыхать, а техники не хватает". В правительстве Самарской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности и является фейком: ни на одном из личных приемов граждан губернатор не сообщал подобного.
Комментируя распространение фейка, Артем Ефимов сообщил, что "прежний регоператор по обращению с ТКО оставил в наследство не только старые изношенные мусоровозы, но и крупные долги перед перевозчиками, а также отсутствие системы инвестиций в инфраструктуру. Мы понимаем, что на фоне накопленных проблем некоторые пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах, создавая ангажированные информационные потоки".
При этом, мусорная реформа в Самарской области — не просто перезагрузка, а настоящая хирургическая операция.
"Это длительный процесс, и нам нужно время для того, чтобы восстановить здоровье системы", — резюмировал глава министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!