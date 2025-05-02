Ежедневно ТКО в Самарской области вывозят более 260 мусоровозов

В ближайшее время на линию выйдут еще 30 новых единиц спецтехники, они уже поступили в регион и готовятся к выходу в рейсы.

В праздничные дни объемы накопления ТКО традиционного увеличиваются, поэтому АО "Экология" производит вывоз по стандартному графику обычного дня, без сокращения числа машин на линии.

"Так, например, 1 мая работали 263 мусоровоза и 13 единиц спецтехники. ТКО было вывезены более чем с 21 тысячи 600 контейнерных площадок. Но, к сожалению, иногда водителям приходится сталкиваться с такими проблемами, как запаркованность площадок, закрытый доступ к ним или дорожные работы на пути к площадкам. Эти причины вызывают сбои своевременного вывоза твердых коммунальных отходов", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

При этом, поломок транспортных средств, невыходов в рейс не зафиксировано. Кроме того, впервые за долгий период АО "Экология" сформирован так называемый "теплый" резерв мусоровозов, который предусматривает оперативный выход спецмашин на линию в случае экстренно возникающей необходимости.

"Да, как и в любой сложной системе, в нашей отрасли бывают сбои. Но для нас важно суметь исправить ситуацию в максимально короткие сроки. Наша обязанность — работать на благо области и делать все возможное, чтобы вернуть доверие к системе обращения с ТКО", — добавил министр.

Напомним, что сегодня в социальных сетях от имени анонимного пользователя распространялись недостоверные сведения о приеме граждан губернатором Самарской области. Утверждалось, что в рамках этого приема глава региона заявил, что "до 12 мая ситуация с мусором будет ухудшаться", так как "все должны отдыхать, а техники не хватает". В правительстве Самарской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности и является фейком: ни на одном из личных приемов граждан губернатор не сообщал подобного.

Комментируя распространение фейка, Артем Ефимов сообщил, что "прежний регоператор по обращению с ТКО оставил в наследство не только старые изношенные мусоровозы, но и крупные долги перед перевозчиками, а также отсутствие системы инвестиций в инфраструктуру. Мы понимаем, что на фоне накопленных проблем некоторые пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах, создавая ангажированные информационные потоки".

При этом, мусорная реформа в Самарской области — не просто перезагрузка, а настоящая хирургическая операция.

"Это длительный процесс, и нам нужно время для того, чтобы восстановить здоровье системы", — резюмировал глава министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.