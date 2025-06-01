Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях

Губернатор Саарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших в Брянской и Курской областях.
"Сегодня в Брянской и Курской областях из-за подрывов на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны.
От имени жителей Самарской области выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим и тем, кто борется за их жизнь и здоровье, желаем сил и мужества.
Самарская область готова оказать всю необходимую помощь - медицинскую, гуманитарную и иную поддержку приграничным регионам.
Прошу жителей Самарской области быть особенно внимательными и бдительными. В нашем регионе правоохранительные органы предпринимают дополнительные меры безопасности", - написал губернатор в своем Телеграм-канале.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка