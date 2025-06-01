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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Саарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших в Брянской и Курской областях.

"Сегодня в Брянской и Курской областях из-за подрывов на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны.

От имени жителей Самарской области выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим и тем, кто борется за их жизнь и здоровье, желаем сил и мужества.

Самарская область готова оказать всю необходимую помощь - медицинскую, гуманитарную и иную поддержку приграничным регионам.

Прошу жителей Самарской области быть особенно внимательными и бдительными. В нашем регионе правоохранительные органы предпринимают дополнительные меры безопасности", - написал губернатор в своем Телеграм-канале.

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