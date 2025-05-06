"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети в Самарской области

Специалисты "Т Плюс" выполнят плановый ремонт тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Работы пройдут в рамках подготовки городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону и позволят повысить надёжность теплоснабжения горожан.
В связи с этим временно будет ограничено горячее водоснабжение:
— 5 мая в течение дня — для потребителей котельной № 5 в Тольятти (посёлок Жигулёвское море);
— 6 мая в течение дня — для объектов посёлка Федоровка, подключённых к сетям котельной № 7;
— с 12 по 22 мая — для клиентов Сызранской ТЭЦ;
— с 12 по 18 мая — для потребителей Нижней зоны Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Центрального района Тольятти;
— 12 мая в течение дня — для потребителей котельной № 3 в Тольятти (санаторий "Лесное");
— с 14 по 27 мая — для жителей и организаций в Кировском, Промышленном и Советском районах областной столицы;
— 16 мая в течение дня — для объектов посёлка Жигулевское море, подключённых к сетям котельной № 4 в Тольятти.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволяет выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск непредвиденных ситуаций в зимний период. Ежегодное проведение гидравлических испытаний обеспечивает надежную работу системы теплоснабжения и гарантирует безопасность прохождения отопительного сезона.
Энергетики призывают жителей региона соблюдать обязательные правила безопасности:
— не находиться рядом с тепловыми камерами и надземными трубопроводами;
— не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество.
Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи надземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им о правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение после устранения выявленных повреждений.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!