Ул. Ленинградскую в Самаре украсят художественными репродукциями старинных фотографий

На ул. Ленинградской в Самаре разместят художественные репродукции старинных фотографий города. Итоги голосования по оформлению главной пешеходной улицы подвел глава областной столицы Иван Носков.

"Наносить рисунки будет группа уличных художников, которых выберут "Ростелеком" совместно с департаментом культуры. Работа уже началась, на первом этапе художники отберут фотографии для размещения. Они должны органично смотреться на поверхности распределительных шкафов. Затем художники нарисуют эскизы и после утверждения перейдут к работам "на местности". Это случится уже после праздников", — уточнил мэр.

Пока же на улице продолжают наводить порядок: выравнивать люки, плитку, убирать газоны от мусора.