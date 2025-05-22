В голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 300 тысяч жителей Самарской области

Уже более 300 тысяч жителей Самарской области сделали свой выбор в пользу одной из предложенных общественных территорий. Голосование проводится с 21 апреля в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
"Преображение дворов и общественных пространств делает города и поселки более современными и удобными для жизни. Эти преобразования не только радуют глаз, но и создают новые места для отдыха и общения, что способствует развитию местного бизнеса, появлению дополнительных рабочих мест и привлекательности региона для туристов. Особенно ценно, что сами жители активно участвуют в создании комфортной среды вокруг себя. Миллионы граждан России уже внесли свой вклад в развитие общественных пространств нашей страны", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.
"2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.
Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", а также с помощью волонтеров федпроекта, которые оказывают помощь в общественных местах муниципалитетов-участников. Голосование продлится до 12 июня.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!