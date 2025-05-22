В голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 300 тысяч жителей Самарской области

Уже более 300 тысяч жителей Самарской области сделали свой выбор в пользу одной из предложенных общественных территорий. Голосование проводится с 21 апреля в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

"Преображение дворов и общественных пространств делает города и поселки более современными и удобными для жизни. Эти преобразования не только радуют глаз, но и создают новые места для отдыха и общения, что способствует развитию местного бизнеса, появлению дополнительных рабочих мест и привлекательности региона для туристов. Особенно ценно, что сами жители активно участвуют в создании комфортной среды вокруг себя. Миллионы граждан России уже внесли свой вклад в развитие общественных пространств нашей страны", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.

"2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", а также с помощью волонтеров федпроекта, которые оказывают помощь в общественных местах муниципалитетов-участников. Голосование продлится до 12 июня.