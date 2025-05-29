Энергетики "Т Плюс" восстановили благоустройство на 653 ремонтных объектах в Самаре

В Самаре в рамках восстановления благоустройства после замены тепловых сетей завершены работы на 653 участках. Об этом заявил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов на выездном совещании с участием представителей департамента городского хозяйства и экологии Самары, подрядных организаций и жителей.

В ходе контрольного выезда была оценена готовность крупнейших объектов перекладки 2024 года. В частности, на участке вдоль ул. Гагарина, от ул. Энтузиастов до ул. Авроры, в сквере Краснова по ул. Челюскинцев и в 8-м микрорайоне в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной и проспекта К.Маркса полностью восстановлены внутридворовые проезды и пешеходные дорожки, установлены бордюры, скамейки и ограждения. До конца недели здесь будет приведены в порядок клумбы и газоны, а также вывезен весь строительный мусор.

В 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, восстановление благоустройства вышло на финишную прямую. Данный участок потребовал самых масштабных и технически сложных работ. В настоящее время здесь завершается асфальтирование внутридворовых проездов и пешеходных зон, а также выполняется укрепление грунта на участках газона с сильным уклоном.

В целом теплоэнергетики ставят перед подрядными организациями задачу привести объекты в полный порядок в максимально короткие сроки.