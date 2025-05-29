Энергетики "Т Плюс" восстановили благоустройство на 653 ремонтных объектах в Самаре

В Самаре в рамках восстановления благоустройства после замены тепловых сетей завершены работы на 653 участках. Об этом заявил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов на выездном совещании с участием представителей департамента городского хозяйства и экологии Самары, подрядных организаций и жителей.
В ходе контрольного выезда была оценена готовность крупнейших объектов перекладки 2024 года. В частности, на участке вдоль ул. Гагарина, от ул. Энтузиастов до ул. Авроры, в сквере Краснова по ул. Челюскинцев и в 8-м микрорайоне в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной и проспекта К.Маркса полностью восстановлены внутридворовые проезды и пешеходные дорожки, установлены бордюры, скамейки и ограждения. До конца недели здесь будет приведены в порядок клумбы и газоны, а также вывезен весь строительный мусор.
В 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, восстановление благоустройства вышло на финишную прямую. Данный участок потребовал самых масштабных и технически сложных работ. В настоящее время здесь завершается асфальтирование внутридворовых проездов и пешеходных зон, а также выполняется укрепление грунта на участках газона с сильным уклоном.
В целом теплоэнергетики ставят перед подрядными организациями задачу привести объекты в полный порядок в максимально короткие сроки.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!