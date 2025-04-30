Бригады "РКС-Самара" в апреле устранили 444 засора канализации

Специалисты "РКС-Самара" за апрель 2025 года устранили 444 засора канализационных систем. В день ресурсное предприятие отрабатывает десятки заявок, и часто по одним и тем же адресам, сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года "РКС-Самара" устранили 1684 засора по городу. Проблема находится на контроле не только у ресурсоснабжающей организации, к ее решению подключились управляющие компании. Например, УК "Образцовое содержание жилья" установила собственную ловушку на выпуске из дома 85 по ул. Рабочей. Улов за неделю — на фото, полная сетка остатков продуктов, средств гигиены. Жильцам домов, где прошли работы, были даны разъяснения от компании о правилах пользования канализацией. В дальнейшем их продолжат держать в курсе коммунальной жизни дома, чтобы снизить количество засоров.

"РКС-Самара", как компания с социальной ответственностью, не просто обслуживает сети водоотведения — промывает, прочищает, устраняет засоры, но и повышает коммунальную культуру среди жителей. Для этого проводятся акции у наиболее проблемных домов с демонстрацией мусора, который попадает в канализацию.

"РКС-Самара" напоминает! В канализацию нельзя смывать:

— пищевые отходы

— влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

— средства гигиены (даже "растворимые" — они не растворяются)

— стройматериалы

— гранулы для кошачьих лотков

— жир

— бумагу

— лекарства (негативно влияют на качество биологической очистки).

"Все указанные отходы не растворяются в воде и нарушают работу канализации. Не делайте соседей заложниками ситуации, используйте систему водоотведения правильно!", — призвали коммунальщики.