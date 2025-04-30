Бригады "РКС-Самара" в апреле устранили 444 засора канализации

Специалисты "РКС-Самара" за апрель 2025 года устранили 444 засора канализационных систем. В день ресурсное предприятие отрабатывает десятки заявок, и часто по одним и тем же адресам, сообщили в пресс-службе.
Всего с начала года "РКС-Самара" устранили 1684 засора по городу. Проблема находится на контроле не только у ресурсоснабжающей организации, к ее решению подключились управляющие компании. Например, УК "Образцовое содержание жилья" установила собственную ловушку на выпуске из дома 85 по ул. Рабочей. Улов за неделю — на фото, полная сетка остатков продуктов, средств гигиены. Жильцам домов, где прошли работы, были даны разъяснения от компании о правилах пользования канализацией. В дальнейшем их продолжат держать в курсе коммунальной жизни дома, чтобы снизить количество засоров.
"РКС-Самара", как компания с социальной ответственностью, не просто обслуживает сети водоотведения — промывает, прочищает, устраняет засоры, но и повышает коммунальную культуру среди жителей. Для этого проводятся акции у наиболее проблемных домов с демонстрацией мусора, который попадает в канализацию.
"РКС-Самара" напоминает! В канализацию нельзя смывать:
— пищевые отходы
— влажные салфетки и влажную туалетную бумагу
— средства гигиены (даже "растворимые" — они не растворяются)
— стройматериалы
— гранулы для кошачьих лотков
— жир
— бумагу
— лекарства (негативно влияют на качество биологической очистки).
"Все указанные отходы не растворяются в воде и нарушают работу канализации. Не делайте соседей заложниками ситуации, используйте систему водоотведения правильно!", — призвали коммунальщики.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!