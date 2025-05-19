16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦУР Самарской области фиксирует значительное снижение числа обращений по теме вывоза мусора Власти обозначили сроки строительства новой набережной в Самаре "Т Плюс" познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре До конца мая "Т Плюс" проведёт ремонтные работы на тепловых сетях в нескольких районах Самары и Тольятти В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ул. Г.Димитрова

ЖКХ и благоустройство Общество

ЦУР Самарской области фиксирует значительное снижение числа обращений по теме вывоза мусора

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Анализ обращений в системе "Инцидент Менеджмент" позволяет сделать вывод, что ситуация в сфере обращения с отходами в регионе стабилизировалась. Центр управления регионом в мае отмечает общую тенденцию к снижению количества сигналов на данную тему.

Фото: ЦУР Самарской области

По состоянию на 19 мая уменьшение составило более 30% по сравнению с началом месяца и более чем 70% в сравнении с апрелем.

Стоит отметить, что весной, в период проведения месячника по благоустройству, традиционно растет количество обращений на тему отходов, поскольку нагрузка на контейнерные площадки значительно возрастает.

"За три недели мая на треть снизилось количество обращений, связанных с вывозом крупногабаритного мусора, поступают единичные жалобы на скопление мешков с отходами, собранными во время субботников. Такие обращения региональный ЦУР оперативно отправляет в работу муниципалитетам. Например, жители села Богатое обратили внимание в соцсетях, что у забора местной школы несколько дней лежит мусор и ветки, собранные во время весенней уборки территории. ЦУР направил это обращение в администрацию района и ситуацию оперативно исправили", — отметила руководитель Центра управления регионом Екатерина Сидорова.

На четверть по сравнению с началом мая уменьшилось количество жалоб в соцсетях на тему содержания, строительства и размещения контейнерных площадок. За неделю с 12 по 18 мая поступило 41 обращение на эту тему. Так, жители Похвистнево попросили перенести контейнерную площадку подальше от Кафедрального собора, для этого власти муниципалитета направили обращение в Роспотребнадзор, поскольку окончательное решение по размещению контейнеров и их соответствие санитарным нормам проверяет данное ведомство, и в полномочия муниципалитетов этот вопрос не входит. В Самаре на улице Стара-Загора, д. 38 местные жители возмутились переносом площадки для сбора отходов на новое место, оказалось, что такая необходимость обусловлена требованиями безопасности. Ранее контейнеры стояли в санитарной зоне тепловых сетей.

Если вы хотите, чтобы ваша проблема решилась быстрее, пишите в госпаблики или на ресурсы ЦУР Самарской области в соцсетях: https://vk.com/tsur63, https://t.me/tsur_63, https://ok.ru/tsursamars

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1