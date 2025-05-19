ЦУР Самарской области фиксирует значительное снижение числа обращений по теме вывоза мусора

Анализ обращений в системе "Инцидент Менеджмент" позволяет сделать вывод, что ситуация в сфере обращения с отходами в регионе стабилизировалась. Центр управления регионом в мае отмечает общую тенденцию к снижению количества сигналов на данную тему.

По состоянию на 19 мая уменьшение составило более 30% по сравнению с началом месяца и более чем 70% в сравнении с апрелем.

Стоит отметить, что весной, в период проведения месячника по благоустройству, традиционно растет количество обращений на тему отходов, поскольку нагрузка на контейнерные площадки значительно возрастает.

"За три недели мая на треть снизилось количество обращений, связанных с вывозом крупногабаритного мусора, поступают единичные жалобы на скопление мешков с отходами, собранными во время субботников. Такие обращения региональный ЦУР оперативно отправляет в работу муниципалитетам. Например, жители села Богатое обратили внимание в соцсетях, что у забора местной школы несколько дней лежит мусор и ветки, собранные во время весенней уборки территории. ЦУР направил это обращение в администрацию района и ситуацию оперативно исправили", — отметила руководитель Центра управления регионом Екатерина Сидорова.

На четверть по сравнению с началом мая уменьшилось количество жалоб в соцсетях на тему содержания, строительства и размещения контейнерных площадок. За неделю с 12 по 18 мая поступило 41 обращение на эту тему. Так, жители Похвистнево попросили перенести контейнерную площадку подальше от Кафедрального собора, для этого власти муниципалитета направили обращение в Роспотребнадзор, поскольку окончательное решение по размещению контейнеров и их соответствие санитарным нормам проверяет данное ведомство, и в полномочия муниципалитетов этот вопрос не входит. В Самаре на улице Стара-Загора, д. 38 местные жители возмутились переносом площадки для сбора отходов на новое место, оказалось, что такая необходимость обусловлена требованиями безопасности. Ранее контейнеры стояли в санитарной зоне тепловых сетей.