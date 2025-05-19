"Школа ритейла" открыла двери самарским производителям

На минувшей неделе, 16 мая, состоялась очередная "Школа ритейла", организованная министерством промышленности и торговли Самарской области. Ключевым партнером в этот раз выступила федеральная торговая сеть "Магнит".

Постоянная поддержка местных товаропроизводителей и развитие регионального бизнеса — одно из ключевых направлений работы правительства Самарской области. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев. Он неоднократно подчеркивал, что предприниматели заинтересованы в системных мерах поддержки, конечная цель которых — развитие губернии.

"Школа ритейла" объединила представителей местных производителей, а также экспертов в области розничной торговли и представителей компании "Магнит".

Ринат Туктаров, фермер из Кошкинского района, владеющий небольшим фермерским хозяйством, поделился своими ожиданиями от участия: "Я впервые на "Школе ритейла", в центре "Мой Бизнес", и надеюсь, что смогу вывести свой продукт на более широкий рынок".

Программа "Школы ритейла" включала обучающий семинар, посвященный требованиям к поставщикам, предъявляемым крупными торговыми сетями. Эксперты подробно рассказали об ассортименте, упаковке, маркировке, объемах и регулярности поставок, необходимых для успешного сотрудничества с "Магнитом". Также представители сети презентовали опыт успешного проекта по запуску агрегатора фермерской продукции, реализованного в 2022–2023 годах в Тульской области.

Ключевым событием "Школы ритейла" стала торгово-закупочная сессия в формате выставки товаров под брендом "Самарский продукт". Предприниматели представили широкий ассортимент продукции, включая мясную, рыбную, молочную продукцию, сыры и изделия легкой промышленности.

Юрий Жичкин, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Волжского округа торговой сети "Магнит", подчеркнул важность сотрудничества с местными производителями: "Мы наблюдаем устойчивый тренд на увеличение спроса на местную продукцию среди наших покупателей. "Магнит" нацелен на расширение ассортимента региональных товаров. В Самарской области у нас уже налажены связи с более чем 100 поставщиками, и их доля на полке приближается к 20%".

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: "Важно, чтобы представители торговых сетей имели возможность не только обсудить перспективы сотрудничества с самарскими производителями, но и оценить качество, экологичность и востребованность их продукции".

По итогам проведения переговоров между участниками торгово-закупочной сессии ряд предпринимателей достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве с торговой сетью "Магнит". В скором времени результат отразится на увеличении ассортимента местных товаров на полках магазинов. Впервые в рамках "Школы ритейла" стороны официально закрепили свои намерения по продвижению самарских продуктов, подписав соответствующий протокол.

Проект "Школа ритейла" реализуется минпромторгом Самарской области с 2019 года. За время его существования около 300 предприятий получили возможность представить свою продукцию розничным сетям и заключить выгодные контракты.