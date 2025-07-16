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В публичных Wi-Fi-сетях "Ростелекома" появилась авторизация с помощью банковских ID

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" добавил новую возможность для авторизации на платформе публичного Wi-Fi по всей России — теперь пользователи могут подключиться к общедоступному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизоваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID. Решение упрощает процесс подключения к сети и отвечает современным требованиям безопасности и законодательства. Функционал реализован при поддержке СберБанка и Альфа-Банка.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Для авторизации нужно выбрать кнопку входа на странице подключения, после чего, в зависимости от выбранного банка, система авторизует пользователя. В случае со Сбер ID аккаунт доступен без счета или карты Сбера. Новые способы авторизации распространяются на Wi-Fi-зоны по всей стране, их доступность зависит от технических возможностей.

Согласно законодательству, операторы публичных Wi-Fi-сетей должны обеспечивать идентификацию пользователей для предотвращения незаконной деятельности в сети и обеспечения безопасности интернет-соединений. Использование банковского ID полностью соответствует этим требованиям: он предоставляет надежный способ идентификации, минимизируя риски несанкционированного доступа.

По данным "Ростелекома", самым популярным способом авторизации на платформе публичного Wi-Fi остается СМС — такой метод выбирают 88% пользователей. Далее идет телефонный звонок (11%) и авторизации через профиль на Госуслугах (1%). Появление нового способа авторизации с помощью банковских ID обеспечит новый уровень пользовательского опыта и удобства для различных категорий пользователей в зависимости от сценария подключения к интернету.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома":

"Внедрение авторизации с помощью банковских ID на платформе публичного Wi-Fi — это решение, которое сочетает в себе удобство для пользователей и высокий уровень защиты. Мы предлагаем широкий выбор способов авторизации, чтобы каждый пользователь мог выбрать наиболее подходящий для себя вариант. При этом безопасность остается нашим приоритетом: все данные надежно защищены, что гарантирует конфиденциальность и предотвращает несанкционированный доступ".

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