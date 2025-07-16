В публичных Wi-Fi-сетях "Ростелекома" появилась авторизация с помощью банковских ID

"Ростелеком" добавил новую возможность для авторизации на платформе публичного Wi-Fi по всей России — теперь пользователи могут подключиться к общедоступному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизоваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID. Решение упрощает процесс подключения к сети и отвечает современным требованиям безопасности и законодательства. Функционал реализован при поддержке СберБанка и Альфа-Банка.
Для авторизации нужно выбрать кнопку входа на странице подключения, после чего, в зависимости от выбранного банка, система авторизует пользователя. В случае со Сбер ID аккаунт доступен без счета или карты Сбера. Новые способы авторизации распространяются на Wi-Fi-зоны по всей стране, их доступность зависит от технических возможностей.
Согласно законодательству, операторы публичных Wi-Fi-сетей должны обеспечивать идентификацию пользователей для предотвращения незаконной деятельности в сети и обеспечения безопасности интернет-соединений. Использование банковского ID полностью соответствует этим требованиям: он предоставляет надежный способ идентификации, минимизируя риски несанкционированного доступа.
По данным "Ростелекома", самым популярным способом авторизации на платформе публичного Wi-Fi остается СМС — такой метод выбирают 88% пользователей. Далее идет телефонный звонок (11%) и авторизации через профиль на Госуслугах (1%). Появление нового способа авторизации с помощью банковских ID обеспечит новый уровень пользовательского опыта и удобства для различных категорий пользователей в зависимости от сценария подключения к интернету.
Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома":
"Внедрение авторизации с помощью банковских ID на платформе публичного Wi-Fi — это решение, которое сочетает в себе удобство для пользователей и высокий уровень защиты. Мы предлагаем широкий выбор способов авторизации, чтобы каждый пользователь мог выбрать наиболее подходящий для себя вариант. При этом безопасность остается нашим приоритетом: все данные надежно защищены, что гарантирует конфиденциальность и предотвращает несанкционированный доступ".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..