CARCADE запустила продукт "Запусти и плати" для клиентов, приобретающих спецтехнику

Лизинговая компания CARCADE объявляет о старте специальной программы финансирования "Запусти и плати", разработанной с учётом текущей потребности представителей бизнеса в гибких и адаптируемых лизинговых решениях.

Согласно условиям программы, клиенты CARCADE могут приобрести спецтехнику с минимальным авансом от 10%, при этом получив льготный старт: первый регулярный платёж переносится на два месяца после внесения аванса. Это решение особенно выгодно для компаний, которым необходимо время на ввод техники в эксплуатацию, постановку на учёт в Гостехнадзоре или организацию процессов на объекте. Оформление осуществляется по паспорту самоходной машины, при покупке через дилерскую сеть партнёров.

Программа также может сочетаться с субсидией на аванс для ряда марок специальной техники. Акция действует до объявления очередных специальных условий.

"Программа "Запусти и плати" — это своевременное решение для малого и среднего бизнеса. Она даёт возможность начать работу на технике без высокой стартовой нагрузки. Мы понимаем потребности клиентов в гибкости и стремимся предложить лизинговые решения, которые помогают зарабатывать с первого дня — именно это сегодня ожидает рынок", — отметил Евгений Курбакин, директор департамента продаж ООО "Каркаде".

Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.