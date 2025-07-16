Самарским предпринимателям предлагают повысить узнаваемость бренда за счет бесплатной фотосъемки товаров

Региональный центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей Самарской области принять участие в бесплатном проекте "Фотодень для производителей" 31 июля. Предметная съемка товаров доступна для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства товаров, креативных индустрий, туризма и информационных технологий.

"Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото, которые помогут успешному продвижению их проектов. Наша цель — поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей", — акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Профессиональные фотоснимки являются одним из важнейших инструментов успешного продвижения товаров и услуг. Качественные изображения помогают эффективно презентовать продукцию на сайте компании, страницах в соцсетях, маркетплейсах и рекламных материалах.

Участники фотодня получат оснащенную студию, услуги профессионального фотографа, 15-20 фотографий, готовых к размещению. Также, информация о каждом участнике съемки будет размещена на региональной онлайн-витрине "Самарский производитель".

Заявки принимаются по ссылке до 29 июля. Все заявки проходят предварительный отбор, результаты будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации.

Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

С анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.