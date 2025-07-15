16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК выплатил более 5 млн рублей по ипотечному полису "Росгосстраху" подтвердили высокий рейтинг финансовой надежности Ольга Сорокина: внедрение цифрового рубля повысит прозрачность, оптимизирует расходы и улучшит клиентский путь в страховании Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ провели оплату полиса цифровыми рублями Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатил более 5 млн рублей по ипотечному полису

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВСК выполнила обязательства по ипотечному долгу своего клиента, погибшего в результате ДТП.

35-летний мужчина купил квартиру в Краснодаре на ипотечные средства и оформил договор страхования ипотеки в ВСК. Согласно договору, в случае наступления несчастного случая (получение инвалидности, летальный исход) компания обязуется выплатить ипотечный займ за приобретенное жилье.

Через год после оформления сделки клиент компании ехал на мотоцикле Kawasaki из Адыгеи в Краснодарский край. Передвигаясь на повышенной скорости, на повороте он не заметил движущийся навстречу автомобиль марки Kia Rio, из-за чего произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП клиент ВСК получил травмы, несовместимые с жизнью. Ипотечный займ перед банком на 5,2 млн рублей погасила ВСК, остаток страховой суммы в размере 500 тысяч рублей был перечислен наследнице погибшего клиента — его маме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3