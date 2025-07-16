В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару

После холодного июня наконец-то наступило лето — и радуясь ему, легко забыть о безопасности. При этом защитить от перегрева себя проще, чем свой телефон, а он от жары может терять в функциональности и даже ломаться. Объясняем, как безопасно пользоваться смартфоном в такую погоду и что делать, если он всё-таки перегрелся.
Нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций и снижает его производительность, а также усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора. В числе возможных последствий сильного перегрева — искажение цветов дисплея и необратимое выгорание пикселей, повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора. Однако всего этого можно избежать, если соблюдать несложные правила.
Вот главное: не оставляйте смартфон там, где он может перегреться. Например, рядом с духовкой, микроволновкой и другой техникой, выделяющей тепло, а также под влиянием прямых солнечных лучей — на подоконниках, скамейках, в автомобильных и велосипедных держателях. И даже просто в закрытом салоне авто, потому что на солнце некоторые его элементы могут раскаляться до 60–90 градусов.
Кроме того, в сильную жару важно меньше расходовать энергию смартфона. Для этого закройте фоновые приложения, уменьшите яркость и сократите время работы с включенным экраном. От звонков и интернет-сессий дольше 15–20 минут лучше отказаться.
Особого внимания в жаркую погоду требует процесс зарядки. Не пользуйтесь непроверенными зарядными устройствами. На время зарядки вынимайте гаджет из чехла. Лучше при этом не держать его в сумке или кармане, а положить на открытую поверхность, хорошо отводящую тепло, например, металлическую.
Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим "быстрой зарядки", делайте это в несколько приемов — по 10-15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться.
При пользовании и зарядке проверяйте температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства. Если они обжигающе горячие, если смартфон выдает ошибку зарядки, сообщает о превышении температуры, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить.
Для этого отключите его от сети, выключите, снимите чехол и переместите его в тень, желательно под вентиляцию. Не кладите его в холодное место, не используйте лёд или воду, даже если смартфон водостойкий. Резкие перепады температуры приводят к скоплению конденсата и микротрещинам — то есть могут быть губительны для деталей устройства и специальных покрытий.
После того как смартфон вернется к нормальной температуре, можно продолжать им пользоваться, соблюдая правила безопасности. Если же он часто перегревается без видимых причин, стоит проверить его на вирусы или отнести на диагностику — дело может быть в батарее или системе охлаждения.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..