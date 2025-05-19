В Самаре пройдет Международный фестиваль креативных технологий "АртПром"

C 21 по 23 мая в Самаре пройдет масштабный международный фестиваль креативных технологий "АртПром". Организатор мероприятия — Фонд всестороннего развития детей и молодежи "От Винта!" совместно с правительством Самарской области при поддержке минпромторга России.
В течение трех дней на площадках Самарской области будут проходить мероприятия, направленные на развитие промышленности и культуры. В фестивале примут участие руководители организаций науки и промышленности, креативных компаний, представители органов власти, студенты, журналисты.
"Самарская область — индустриальное сердце России, занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженных товаров промышленного производства, поэтому место проведения фестиваля выбрано не случайно. Нам действительно есть что показать, — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Синергия всегда дает толчок к развитию, к появлению новых амбициозных и масштабных проектов, новых идей. Поэтому мы с большим удовольствием проведем фестиваль на Самарской земле и будем развивать такое интересное сотрудничество, делясь своим опытом и перенимая лучшие мировые практики".
Мероприятия фестиваля пройдут под девизом: "Искусство для промышленности — промышленность для искусства". Международный фестиваль креативных технологий "АртПром" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России.
"Целью проведения фестиваля является объединение разных форматов взаимодействия промышленности, науки, культуры, образования, искусства, индустриальных и технопарков. Одна из задач, которую мы хотим решить совместно с организаторами фестиваля, — его масштабирование на территорию всей страны. Уверен, что в ходе "АртПрома" будут сформированы новые интересные инициативы, которые станут новыми точками развития индустрий", — отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов.
Сотрудничество между отечественной промышленностью и искусством открывает новые возможности: промышленность предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции для искусства. Искусство, в свою очередь, может популяризировать достижения промышленности и привлечь молодежь к инженерным профессиям.
В регионе функционирует более 600 крупных и средних предприятий, активно развиваются добывающая и обрабатывающая отрасли, а также энергетика. Особое внимание уделяется высокотехнологичным производствам, включая автомобилестроение и авиационную технику.
"Проведение фестиваля "АртПром" в Самарской области не только подчеркнет потенциал региона, но и будет способствовать популяризации его достижений, формированию кадрового потенциала и повышению интереса молодежи к рабочим и инженерным специальностям", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
В рамках фестиваля 21 мая в Самарском национальном исследовательском университете им. С. П. Королева, Самарском государственном институте культуры и Самарском государственном техническом университете будут организованы паблик-токи руководителей предприятий промышленности для молодых специалистов, технологических предпринимателей, специалистов вузов и инжиниринговых центров.
22-23 мая во дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет деловая программа фестиваля — технофорум "АртПром". Его партнером выступает информационное агентство России ТАСС.
В рамках деловой программы пройдут экспертные дискуссии, обсуждения, а также итоговая сессия с презентацией лучших практик объединения усилий промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных технологий.
В деловой программе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства, науки и спорта, медиасферы, молодежь, нацеленная на развитие в области инженерного творчества.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...