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Общество

Сын экс-министра пытается отсудить у мэрии Самары часть набережной

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Компания по управлению недвижимостью "Владелец-3" подала иск против департамента управления имуществом Самара. Причиной стала часть набережной Волги на ул. Максима Горького между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской.

Фото: nspd.gov.ru

Участок, о котором идет речь, невелик - всего 45 кв. метров. На нем расположено одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра, которое занимает ресторан "Дача".

На протяжении нескольких лет объекты арендовало КПУН "Владелец-3". Организация обратилась в мэрию с заявлением о приватизации участка и здания. В начале мая власти дали добро и издали соответствующий приказ. В результате компания получила имущество всего за 1,25 млн рублей. При этом чиновники предоставили рассрочку на пять лет.

ООО "КПУН "Владелец-3" зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

Такое решение вызвало недоумение у жителей. Они попросили мэрию объяснить его. Чиновники сослались на то, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при соблюдении определенных условии. Так и было сделано.

Тем не менее спустя две недели после объяснений департамент управления имуществом отменил приказ. Теперь КПУН "Владелец-3" пытается оспорить это решение. Процесс стартует в августе.

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