Сын экс-министра пытается отсудить у мэрии Самары часть набережной

ООО "Компания по управлению недвижимостью "Владелец-3" подала иск против департамента управления имуществом Самара. Причиной стала часть набережной Волги на ул. Максима Горького между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской.
Участок, о котором идет речь, невелик - всего 45 кв. метров. На нем расположено одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра, которое занимает ресторан "Дача".
На протяжении нескольких лет объекты арендовало КПУН "Владелец-3". Организация обратилась в мэрию с заявлением о приватизации участка и здания. В начале мая власти дали добро и издали соответствующий приказ. В результате компания получила имущество всего за 1,25 млн рублей. При этом чиновники предоставили рассрочку на пять лет.
Тем не менее спустя две недели после объяснений департамент управления имуществом отменил приказ. Теперь КПУН "Владелец-3" пытается оспорить это решение. Процесс стартует в августе.
ООО "КПУН "Владелец-3" зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.