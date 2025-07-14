Восстановлено движение троллейбусов по ул. Водников в Самаре

В Самаре восстановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. Водников от ул. Кутякова до ул. Крупской в оба направления. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, что движение было закрыто с 11 июля из-за ремонтных работ на водоводе.