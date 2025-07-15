В Самарской области из-за дождей погибли краснокнижные орлята

На юге Самарской области из-за проливных дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла.

Выжил только один орленок, и пока не ясно, встанет ли он на крыло. Еще в одном гнезде степного орла в Большеглушицком районе кладка погибла, вероятно, из-за отравления агрохимикатами, сообщает минприроды Самарской области.

Степных орлов в Самарской области всего две пары. Гнезда они устраивают на возвышенных участках, на земле.

"В прошлом году мы обустроили для них "семейный очаг" - три гнездовые платформы, чтобы помочь редким обитателям степей с выводом потомства. Всего в этом году будет построено 118 гнездовий для редких птиц", - отмечают в пресс-службе министерства.