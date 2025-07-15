В Самарской области из-за дождей погибли краснокнижные орлята

На юге Самарской области из-за проливных дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла.
Выжил только один орленок, и пока не ясно, встанет ли он на крыло. Еще в одном гнезде степного орла в Большеглушицком районе кладка погибла, вероятно, из-за отравления агрохимикатами, сообщает минприроды Самарской области.
Степных орлов в Самарской области всего две пары. Гнезда они устраивают на возвышенных участках, на земле.
"В прошлом году мы обустроили для них "семейный очаг" - три гнездовые платформы, чтобы помочь редким обитателям степей с выводом потомства. Всего в этом году будет построено 118 гнездовий для редких птиц", - отмечают в пресс-службе министерства.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????