Из жизни ушел самарский журналист Сергей Рязанов

В понедельник, 14 июля, после продолжительной тяжелой болезни скончался самарский журналист Сергей Рязанов. О его кончине сообщили в Самарском областном отделении Союза журналистов России.

Сергей Рязанов работал главным редактором "Самарской газеты", был членом Союза журналистов России. Известно, что у него была онкология. Последние несколько месяцев Сергей Рязанов провел в больнице.

"Правление Союза журналистов, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи со смертью Сергея Юрьевича и приносят свои соболезнования родным и близким покойного", — отмечается в некрологе.

Прощание состоится в среду, 16 июля, по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 27, с 12:00 до 13:00.