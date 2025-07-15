Из жизни ушел самарский журналист Сергей Рязанов

В понедельник, 14 июля, после продолжительной тяжелой болезни скончался самарский журналист Сергей Рязанов. О его кончине сообщили в Самарском областном отделении Союза журналистов России.
Сергей Рязанов работал главным редактором "Самарской газеты", был членом Союза журналистов России. Известно, что у него была онкология. Последние несколько месяцев Сергей Рязанов провел в больнице.
"Правление Союза журналистов, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи со смертью Сергея Юрьевича и приносят свои соболезнования родным и близким покойного", — отмечается в некрологе.
Прощание состоится в среду, 16 июля, по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 27, с 12:00 до 13:00.
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