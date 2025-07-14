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Общество

Прокуратура требует вернуть незаконно арендованную землю напротив автовокзала в Самаре

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области начал рассматривать иск о возврате участка муниципальной земли в областной столице.

Истец — региональная прокуратура просит признать ничтожным договор от 1 июня 2017 г. об аренде временного объекта на пересечении ул. Авроры и пр. Карла Маркса (в районе дома № 156а по ул. Авроры). Ранее МП Самары "Городской земельный центр" передал в аренду индивидуальному предпринимателю Ладе Ермолаевой модульный блок площадью 6,4 кв. м и ограждение, состоящее из 34 столбов, 152 м профильной трубы и 144 м сетки-рабицы.

Прокуратура же посчитала, что сделка притворная, потому что в реальности нужна была, чтобы предпринимательница могла пользоваться землей, на которой располагался забор, а именно — частью улично-дорожной сети площадью более 1 тыс. кв. м.

Помимо открытия доступа к участку, надзорное ведомство требует взыскать с ИП сумму необоснованного обогащения за период 1 января 2022 г. по 30 июня 2025 г. — более 330 тыс. рублей. Именно такую сумму женщина заплатила бы, если бы изначально оформила аренду земли, а не забора.

Предварительное заседание назначено на 10:30 18 сентября.

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