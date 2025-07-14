Прокуратура требует вернуть незаконно арендованную землю напротив автовокзала в Самаре

Арбитражный суд Самарской области начал рассматривать иск о возврате участка муниципальной земли в областной столице.
Истец — региональная прокуратура просит признать ничтожным договор от 1 июня 2017 г. об аренде временного объекта на пересечении ул. Авроры и пр. Карла Маркса (в районе дома № 156а по ул. Авроры). Ранее МП Самары "Городской земельный центр" передал в аренду индивидуальному предпринимателю Ладе Ермолаевой модульный блок площадью 6,4 кв. м и ограждение, состоящее из 34 столбов, 152 м профильной трубы и 144 м сетки-рабицы.
Прокуратура же посчитала, что сделка притворная, потому что в реальности нужна была, чтобы предпринимательница могла пользоваться землей, на которой располагался забор, а именно — частью улично-дорожной сети площадью более 1 тыс. кв. м.
Помимо открытия доступа к участку, надзорное ведомство требует взыскать с ИП сумму необоснованного обогащения за период 1 января 2022 г. по 30 июня 2025 г. — более 330 тыс. рублей. Именно такую сумму женщина заплатила бы, если бы изначально оформила аренду земли, а не забора.
Предварительное заседание назначено на 10:30 18 сентября.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????